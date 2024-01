Loyalty check wa na kinahanglana

Gibag-o sa Philippine Natio­nal Police (PNP) ug Armed Forces of the Philippines (AFP) ang ilang pasalig sa pagbuhat sa ilang mga ka­tungdanan ug responsibilidad pagseguro sa pagpanalipod sa katawhan ug nasod.

Ang pagbag-o sa ilang mga pa­­naad nahitabo taliwala sa nag­­patigbabaw nga pulitikanhong mga isyo sa nasod nga da­la sa pagduso sa People’s Ini­tia­tive (PI), nga nagtinguha sa pag-a­mendar sa 1987 Constitution.

Sa ilang tagsa-tagsa ka press conference, ang hepe sa PNP Public Information Office (PIO) nga si Colonel Jean Fajardo ug ang tigpamaba sa AFP nga si Colonel Francel Margareth Padilla niingon nga dili na kinahanglan ang loyalty check sa ilang hut-ong nunot sa panawagan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte alang sa mga ahensya nga tigpatuman sa balaod nga molihok ug depensahan ang Konstitusyon batok sa PI.

Gitataw ni Fajardo nga dili manghilabot ang PNP sa mga pulitikanhong kalihukan.

“Palagi niyang pinapaalala sa ating mga pulis na dapat ang bawat pulis ay we should uphold and respect the rule of law and when we speak of rule of law that is part and parcel of protecting the Constitution,” matod niya, nga nagpasabot kang PNP Chief General Benjamin Acorda Jr.

“Palagi pong pinapaalala ng ating chief PNP na dapat laging isapuso at isaisip ng ating mga pulis na dapat alam natin ‘yung ating mandato... Ang ating mandato ay to enforce the law at respect the rule of law at yan pa din ang gagawin ng inyong pambansang pulisya,” dugang ni Fajardo.

Si Padilla, sa iyang bahin, ni­subli nga ang militar nagpabiling propesyonal ug non-partisan.

“We continue to have our focus in terms of our mission po to end our local terrorist insurgency problem and transition ultimately to territorial defense,” matod niya.

Sila si Fajardo ug Padilla midistansya sa giingong manifesto batok sa PI, nga gipirmahan sa mga retiradong sakop sa kapulisan ug militar.

Si Fajardo niingon nga ilang gitahod ang katungod sa grupo nga posibleng nagpaluyo sa giingong manifesto apan iyang giawhag sila nga dili iapil ang aktibong mga sakop sa kapulisan sa bisan unsang mga kontrobersiya.

Nag-init ang temperatura sa politika sa nasod nunot sa giingong kurapsyon nga naglibot sa signature drive nga may kalabutan sa PI, nga nagtinguha nga usbon ang Artikulo 17, Seksyon 1 sa Konstitusyon aron ang duha ka mga kamara sa Kongreso mahiusa sa pagbotar sa umaabot nga Charter change (Cha-cha).

Si House Speaker Martin Ro­mualdez giingong maoy nagpa­luyo sa mga pagpamayad baylo sa mga pirma agig suporta sa PI.

Ang Senado, nga adunay 24 ka mga miyembro, mahimong malabawan ug dili igo nga makabotar sa bisan unsang makahuloganon nga boto batok sa House of Representatives, nga adunay 316 ka mga miyembro. / TPM sa SunStar Philippines