Loyalty ni Curry angay suklian

Taliwala sa pagbiya sa mga superstar sa ilang kanhi team, nagpabilin nga loyal ang 4-time champion National Basketball Association (NBA) champion Stephen Curry sa iyang team nga Golden State Warriors.
Sa edad nga 38 padulong inihap nalang ang playing years ni Curry sa liga, ug daghan ang nidaseg kaniya nga mangita og paagi nga maadto sa championship contender team.
Apan gipadayag ni Curry nga magpabilin siya nga usa ka Golden State Warrior ug wa siya’y plano nga moadto og free agency sama sa gibuhat ni LeBron James.
Gikalipay sa die-hard Warriors fans ang gihimong tubag ni Curry sa interbiyu, samtang daghan pud ang miingon nga angay molihok ang Warriors para matabangan si Curry nga maka-compete sa championship sa dili pa kini moretiro.
Usa sa nipadayag sa iyang sentimento ang kanhi player NBA champion nga si Kendrick Perkins, kinsa unsa na karon ka sports analyst ug commentator.
Gihagit ni Perkins ang general manager sa Warriors nga si Mike Dunleavy Jr. nga mobuhat na og lakang para sa legendary three-point shooter.
“Steph Curry is the greatest Bay Area player to ever get his feet hot. And loyalty in today's game, you don't see that from players. The fact that Steph Curry has been riding with them over the last three or four years, knowing that he wants to win a championship,” saysay ni Perkins.
"The Warriors don't have the option to wait on nothing when it comes to Steph Curry,” matod ni Perkins.
Kon tan-awon, aduna’y punto si Perkins kay sa uwahi nga upat ka seasons ang pinakalayo nilang naabtan mao ang second round sa playoffs.
Human sila midaog sa 2022 championship, wa na nahimong contender ang Warriors sa sunod nga seasons. Gani, naa lang kini sa ika-10 nga pwesto sa miaging season bitbit ang 37-45 (win-loss) nga baraha. / RSC