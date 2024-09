LPA sa silangan sa Batanes nahimong bagyong ‘Julian’

Ang low pressure area (LPA) nga nakita sa silangan sa Batanes nahimong tropical depression Julian sa Biyernes sa buntag, Septiyembre 27, 2024, sumala sa state weather bureau.

Hangtod alas 10 sa buntag niadtong Biyernes, si Julian nagpabiling halos wala nay hunong sa ibabaw sa Philippine Sea silangan sa Batanes.

Ang sentro sa bagyo anaa sa 525 kilometro silangan sa Itbayat, Batanes, dala ang kusog nga hangin nga 55 kilometro matag oras (km/h), paghuros hangtod sa 70 km/h, ug sentral nga presyur nga 1004 hPa.

Ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) niingon nga ang kusog nga hangin mahimong moabot hangtod sa 150 kilometros gikan sa sentro sa Julian.

Matod pa, ang Tropical Cyclone Wind Signal Number 1 gideklarar sa mga bahin sa Cagayan Valley.

Matod usab sa Pagasa, ang hangin sa sirkulasyon ni Juian mahimo usab nga magdala og kusog ngadto sa kusog nga huros sa hangin sa mosunod nga mga dapit (ilabi na sa kabaybayonan ug kabukiran):

Sa Aurora ug ang amihanang bahin sa Quezon sa Sabado, Septiyembre 28.

Ug sa Aurora, Calabarzon, Romblon, Marinduque, Bicol Region, Aklan, kag norte nga bahin sang Antique sa Dominggo, Septiyembre 29

Gibanabana nga mosubay si Julian sa usa ka looping path sa kadagatan sa silangan sa Batanes ug Cagayan sa mosunod nga lima ka adlaw.

“Initially, the tropical cyclone will head south southwestward or southwestward today and tomorrow (28 September) while decelerating, then move slowly westward to northwestward on Sunday (29 September), before accelerating generally northward from Monday (30 September) onwards,†matod ni Pagasa.

Gidugang niini nga ang tropical depression padayon nga mokusog sa tibuok forecast period ug mahimong moabot sa tropical storm category Biyernes sa gabii, o Sabado sa buntag. Mahimo usab kini nga bagyo karong Dominggo, Septiyembre 29. / LMY