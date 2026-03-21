LTFRB 7: Marso 23 gitakda nga deadline alang sa fuel subsidy

Gihatagan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) 7 og hangtod sa Lunes, Marso 23, 2026, ang mga drayber ug operator aron makumpleto ang mga rekisitos alang sa fuel subsidy program sa gobiyerno.
Gitataw sa ahensiya nga kinahanglan nga adunay active nga e-wallet account ang tanang benepisyaryo tungod kay direkta kini nga ipadala ang hinabang pinansyal ngadto sa ilang mga account.
Ang makadawat og subsidy gikan sa P4,500 hangtod P10,000, depende sa matang sa ilang sakyanan.
Kung modern jeepneys ug UV Express makadawat hangtod P10,000.
Ang uban pang matang sa PUV tag P5,000 ang madawat.
Mahimong pilion sa mga operator kon pinaagi sa e-wallet o bank account ang pagdawat sa pundo.
Sa gustong moaplay, i-email ang kompleto nga requirements ngadto sa fsp.ltfrb7@gmail.com.
Kinahanglan gamiton ang format nga: NAME OF TSE_FSP_DRIVER_OPERATOR.
Giawhag ang mga drayber nga makig-alayon sa ilang mga transport service entity (TSE) o operator aron maseguro nga malakip sila sa listahan.
Gipahinumdoman ang tanan nga seguraduhong aktibo ang ilang e-wallet account ug dili molapas sa gitakdang deadline ang pagsumiter sa mga dokumento aron dili mabalda ang pagdawat sa hinabang.