LTFRB giawhag nga i-seminar og balik sa PUJ drayber, konduktor

Gipasar sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo ang usa ka resolusyon nga nag-awhag sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) nga mo-seminar ug mohatag og refresher courses alang sa mga drayber, konduktor, ug customer service personnel sa mga public utility vehicle (PUV) human sa reklamo gikan sa usa ka senior citizen nga gibalibaran sa fare discount.
Ang resolusyon, nga giduso ni Konsehal Winston C. Pepito, naggumikan sa usa ka taho nga gisang-at sa usa ka anonymous nga senior citizen nga nag-ingon nga kaniadtong Septiyembre 21, 2025, alas 4 sa hapon, usa ka konduktor sa usa ka modern public utility jeepney (MPUJ) nga kolor Mango Yellow nga adunay body number 513 ang nagdumili sa paghatag sa ilang senior citizen discount.
Ang sakyanan nagbiyahe gikan sa IT Park paingon sa Talisay City. Matod sa nagreklamo, human sa panaglalis gihatag ra sa konduktor ang diskwento sa pamasahe.
Gigulagway nga ang maong pamatasan nakalapas sa Republic Act 7432, o ang Senior Citizens Act, nga naghatag og 20-porsyento nga diskwento sa pampublikong transportasyon, tambal, restawran, ug uban pang mga butang ug serbisyo.
“The conductor clearly showed untoward behavior against a senior citizen by refusing to give the fare discount as provided under the law,” matod sa resolusyon.
Gikutlo sa konseho ang LTFRB Memorandum Circular No. 2011-004, nga nagmando sa tanang operator sa PUV nga maningil lamang og otorisado nga pletehan ug mohatag og diskwento sa mga senior citizen ug mga tawo nga adunay mga kakulian. / CAV