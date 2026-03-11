LTFRB miklaro nga way fare increase

Gipasidan-an sa Land Transportation, Franchising, and Regulatory Board (LTFRB) 7 ang mga public utility vehicle (PUV) operator ug drayber nga way gipatuman nga umento sa pletehan sa ilang buhatan, taliwala sa pagsulbong sa presyo sa gasolina resulta sa kagubot sa Middle East.
Si LTFRB 7 Director Abosamen Matuan sa pakighinabi sa SunStar Cebu niadtong Miyerkules, Marso 11, 2026, nagkanayon nga kadtong PUVs nga mopatuman sa unauthorized fare increase usa ka kalapasan sa ilang prangkisa.
Siya niingon nga kon adunay mga adjustment nga ipatuman sa pletehan, gikinahanglan nga maggikan sa ilang ahensiya.
Ang mga sumasakay gipasaligan nga wa pay mga kausaban nga gipatuman.
Giawhag ang mga pasahero nga nakasinati sa pagpahimulos sa mga drayber i-report sa buhatan sa LTFRB.
Sa masakpan nga nagbuot-buot og umento sa pletehan makabayad og multa nga P5,000 sa first offense, P10,000 sa second offense, ug hayan masuspenso ang prangkisa, ug sa third offense moabot sa P15,000 ang multa ug ang pagbakwi sa prangkisa sa operator.
UMENTO
Ang LTFRB 7 nangandam sa posible nga pagpatuman sa fare adjustment, apan wa pay opisyal nga direktiba nga giluwatan ang ulohang buhatan.
Matod pa ni Matuan, ang tanang direktiba maggikan sa ilang central office ug ang mga rehiyonal nga buhatan mopatuman sa final order.
Ang opisyal nagkanayon nga ang central office ang nimando na sa tananag rehiyonal nga director sa pagduso sa listahan sa mga kuwalipikado nga benepisaryo sa fuel subsidy program, isip suporta ngadto sa mga operator sa nasinati’ng kalisod ilabi na sa inadlaw nga kita gumikan sa nagkataas nga presyo sa krudo.
Sa Rehiyon 7 adunay 30,744 qualified beneficiaries alang sa maong programa, lakip na niini ang 26,833 sa Cebu.
Laing paagi sa LTFRB nga kaabagan ang mga PUV operators mao ang service contracting program ug ang katapusa’ng paagi mao na ang pagpatuman sa umento sa pletehan.
Sa posible nga pagsaka sa pletehan, magbase sa matag P10 nga umento sa krudo, dugang P1 ang umento sa pletehan. /