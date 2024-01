LTFRB ‘mo-recalibrate’ sa PUV Modernization

Si Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) chairman Teofilo Guadiz III niingon sa Miyerkules, Enero 10, 2023, nga ilang “i-recalibrate” ang Public Utility Vehicle Modernization Program (PUVMP) aron matubag ang mga kabalaka sa apektado’ng mga drayber.

Si Guadiz niluwat sa pamahayag human madungog ang mga kabalaka sa pipila ka jeepney drivers nga nituman sa consolidation policy ubos sa PUVMP atol sa House committee on transportation hearing.

Lakip sa nipatim-aw atol sa hearing mao ang jeepney driver-operator nga si Philip Borata, kinsa niingon nga nawad-an sila og katungod sa pagpanag-iya sa ilang mga unit human nisalmot sa usa ka kooperatiba. Si Borata niingon nga ang kooperatiba karon maoy nangangkon nga tag-iya sa ilang mga unit, sanglit siya, uban sa laing tulo ka jeepney driver-operators, gipasakaan pa og kasong carnapping.“Gumastos po kami para sa sasakyan namin, na-transfer ang franchise namin sa kanila. Ginastusan namin ang mga garahe in compliance with the requirements of the LTFRB pero wala kaming pangalan sa kanilang corporation,” siya nagkanayon.

“Nag-file sila ng carnapping against us. Apat kami na nagkaroon ng kaso ng carnapping, 38 counts of carnapping. Iyong 44 units na na-aapprove sa aming ruta naibigay sa amin na kami ang nagma-manage, kinuha nila yong apat sa lansangan by force, binigyan ng pera ang mga driver,” siya nidugang. Matod niya nga nangayo sila og tabang sa LTFRB, apan gitubag sila nga way labot sa isyo sulod sa kooperatiba. / TPM sa SunStar Philippines