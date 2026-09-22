LTFRB morekomendar og usbaw sa pletehan

Ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) mosumite sa ilang rekomendasyon bahin sa mga pending nga petisyon alang sa pag-usbaw sa pletehan ngadto sa Department of Transportation karong Oktubre, matod ni Acting Chairperson Greg Pua Jr. niadtong Lunes.
Sa usa ka interbyu sa “Bagong Pilipinas” sa PTV, niingon si Pua nga ang maong timeline magtugot sa ahensiya sa pagsusi sa epekto sa usbaw sa suweldo nga sugdan sa pagpatuman karong Septiyembre 26, 2026.
“Ang utos po sa atin ni Secretary Banoy Lopez ay mag-submit na po tayo ng aming rekomendasyon sa kanya by October. Bakit po October? Kasi po mayroon po tayong nakabimbin na mai-implement po na fare increase by September 25. So titingnan po namin doon iyong epekto po nitong wage increase,” saysay ni Pua.
Matod niya, konsiderahon sa LTFRB ang kapasidad sa mga pasahero sa pagbayad, ang tabang sa gobiyerno sa mga drayber ug ang epekto sa inflation sa ilang rekomendasyon.
“Titingnan po natin dito iyong kapasidad kung kakayanin pa po ng ating mga mananakay iyong pamasahe na atin pong ilalabas kung itataas po natin o iyong epekto naman po nito sa inflation po natin at iyong of course, iyon naman pong hanapbuhay noong ating mga transport workers,” sigon pa ni Pua.
Bahin sa tabang sa gasolina, niingon siya nga ang P12 matag litro nga diskwento alang sa mga operator sa jeepney ug UV Express gilaumang mabalik niadtong Martes human giaprobahan sa Commission on Elections ang hangyo sa LTFRB alang sa exemption.
Ang diskwento gisuspende tungod sa pagdili sa paggasto may kalabutan sa eleksyon.
Gihangyo sab sa LTFRB ang Office of the Executive Secretary nga dugangan ang diskwento ngadto sa P20 matag litro ug i-extend kini ngadto sa mga kooperatiba ug korporasyon nga mopalit og diesel nga dinaghan. / PNA