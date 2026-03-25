LTFRB: Way bag-ong taripa nga pletehan giumentohan

Giklaro sa direktor sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) 7, Abosamen Matuan, nga ang ilang ahensiya wala pay giluwatan nga fare matrix kon taripa nga nagtugot nga mamahimong makapaningil sa umento sa plete.
Ang sugyot sa LTFRB ngadto sa Malacañang nga magpaumento sa plete ang una na nga gisuspenso ni Presidente Ferdinand Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr.
Atol niining pagsuwat, wala pay bag-ong direktiba nga giluwatan kalabot sa fare hike.
“We will try to validate that report kasi kung sakali, that is a clear violation of their terms and conditions of their CPC,” matod pa ni Mantuan ngadto sa mga tigbalita sa Miyerkules, Marso 25, 2026.
Samtang si Land Transportation Office (LTO) 7 Director Wendel Dinglasan nipasalig nga ang ilang buhatan moabag sa pagdakop sa mga public utility vehicles (PUVs) drayber ug operator nga way pagtugot sa pagpaningil og umento sa plete.
“We can help but since it is relating to fare, the proper jurisdiction is LTFRB,” matod pa ni Dinglasan.
NAG-INCREASE
Mga sumasakay sa Sugbo ang naglibog human gikanselar sa presidente ang pagpaumento sa plete niadtong Marso 19, 2026, apan pipila sa mga drayber sa publikong transportasyon nangayo na sa umento nga rate.
Usa ka tinun-an sa Cebu Technological University natingala nga ang iyang plete paingon sa Toledo City nga P60 nahimo nang P80, bisan ang PUJs niumento na og piso.
Laing sumasakay nga taga Lungsod sa Barili nga si Pilar Goopio nagkanayon sa dihang nahinabi sa SunStar Cebu nga sa mga nakalabay’ng semana ang regular nga plete sa Ceres bus gikan sa Barili paingon sa Cebu City, P117. Apan karong bag-o naabot na ngadto sa P170, hinungdan nga ilang gikuwestiyon ang umento bisan wa pay pagtugot.
Sigon pa ni Goopio nga naandan niya nga regular nga bus lang iyang sakyan og dili ang air-conditioned buses, mapugos siya og biyahe sa siyudad aron sa pagpamalit sa ilang mga gikinahanglan.
Mga pasahero nasagmuyo sa maong kalambuan bisan nga way opisyal nga taripa nga giluwatan sa hingtungda’ng ahensiya. / dugang taho ni April Blanche Cabañog