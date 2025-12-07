LTFRB: Way pagsaka sa pletehan sa PUJs, MPUJs

Gipahibalo sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) niadtong Biyernes, Disyembre 5, 2025, nga walay ipatuman nga fare hike o pagsaka sa pletehan alang sa traditional ug modern nga mga jeepney human sa dako nga pag-ubos sa presyo sa diesel.
Ang mga grupo sa transportasyon nangayo og P1 ngadto sa P2 nga pagsaka sa pletehan gikan sa kasamtangang P13 nga minimum nga pletehan alang sa traditional jeepneys ug P15 nga minimum nga pletehan alang sa modern jeepneys.
Sa usa ka pamahayag, si Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez nipasabot nga dili pa angay ang pagpasaka sa pletehan.
“Malaki ang magiging epekto ng taas pasahe sa ekonomiya at sa pangkalahatan, lalo na’t bumabangon pa lang ang ilang probinsyang nasalanta mula sa matinding kalamidad tulad ng nakaraang lindol at bagyo,” batbat ni Lopez.
Ang usa ka pagtuon sa Department of Economy, Planning and Development nagpakita nga ang P1 ngadto sa P2 nga pagsaka sa base fare sa mga jeepney makapataas sa inflation rate sa nasod sa mosunod nga duha ka mga tuig.
Gawas nga maapektuhan ang mga sumasakay (commuters), matod ni Lopez nga ang pagsaka sa pletehan makaapekto usab sa presyo sa mga palaliton.
Sa laing bahin, si LTFRB chair Vigor Mendoza niingon nga lima ka mga rehiyon, lakip na ang tulo sa labing daghan og populasyon sa nasod, ang nisupak nga patas-an ang pletehan.
Kini naglakip sa Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Central Visayas, ug Metro Manila.
Dugang pa, usa ka pagtuon sa LTFRB ug mga pagpakigsulti sa mga grupo sa transportasyon nagpakita nga ang mga PUV operator nagduhaduha nga pasakaan ang pletehan.
Aron makatabang sa pagseguro sa igong kinitaan alang sa mga drayber ug operator sa PUV, ang Department of Transportation (DOTr) ug ang LTFRB, sa pakigtambayayong sa Department of Justice ug sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, nagmugna sa Anti-Colorum Task Force aron gukdon ang mga indibidwal ug grupo luyo sa mga dili rehistrado o “colorum” nga mga PUV.
Sumala sa usa ka pagtuon sa LTFRB, moabot sa 30 porsiyento sa lehitimong mga drayber ug operators sa PUV ang nawad-an og kita tungod sa mga colorum nga PUV.
Sa laing bahin, nanawagan si Mendoza sa mga dili rehistradong PUV, hilabi na sa mga dili rehistradong transport network vehicle service (TNVS) drivers ug operator, nga pahimuslan ang 17,000 ka registration slots nga anaa alang sa TNVS.
“Magandang pagkakataon ito para talikuran ang ilegal na gawain. Tinitiyak namin na magiging patas at mabilis ang proseso. Mas mabuti na ito kaysa palaging mabuhay sa takot na mahuli, makulong at magmulta ng malaki,” matod ni Mendoza. / PNA