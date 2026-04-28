LTO 7: 21 ka motorista nagmaneho nga ‘hubog’ mag-atubang og kasong criminal

Moabot sa 21 ka mga drayber ang gikasuhan sa korte human madakpi tungod sa paglapas sa Anti-Drunk and Drugged Driving Act of 2013.
Gibutyag ni Land Transportation Office (LTO) 7 Regional Director Atty. Wendel Dinglasan nga 18 sa maong mga drayber ang nasikop sa Dakbayan sa Sugbo, samtang ang laing tulo nadakpan sa Talisay.
“These operations were conducted in coordination with the Philippine National Police, and the drivers tested positive for alcohol intake on the spot using our Alcohol Breath Analyzers (ABA) devices,” matod ni Atty. Dinglasan.
Dugang niya, ang tulo ka drayber nga nadakpan sa Talisay City ang nakombikto na ug napamatud-ang sad-an sa paglapas sa Republic Act No. 10586.
“The remaining 18 cases are still pending before the Fiscal’s Office. We have been very strict with DUI drivers here in Cebu and in Bohol, as we have seen an increasing number of accidents involving them,” dugang sa director.
Ang tanang nakalapas mga lalaki nga nag-edad og 19 hangtod 40 anyos.
Lakip sa mga nadakpan ang usa ka Koreano.
Ang gipahugtan nga kampanya batok sa hubog nga drayber nagsugod sa paglingkod ni Atty. Dinglasan sa LTO 7, inabagan sa lokal nga kapulisan ug mga enforcer gikan sa LTO Central Office.
Sukad sa iyang paglingkod isip Regional Director, kapin na sa 200 ka mga lisensya sa pagmaneho ang gisuspenso ni Atty. Dinglasan sa tibuok rehiyon tungod sa nagkalainlaing kalapasan sa trapiko.
Sa maong gidaghanon , dul-an sa 40 ka drayber ang girekomendar nga bawian o i-revoke ang lisensya.
Gibutyag sab ni Dinglasan nga moabot sa 80 ka show-cause orders ang giisyu batok sa mga drayber ug tag-iya sa sakyanan.
Lakip sa mga nag-unang kalapasan mao ang road rage, reckless imprudence resulting in homicide, ug reckless driving apil na ang mga delikadong stunts nga gi-post sa mga content creator ug vloggers sa social media.
Nipahinumdom sab ang opisyal sa mga motorista nga dili mohimo og stunts diha sa Red Cliff sa Cebu Transcentral Highway.
Nanawagan si Atty. Dinglasan sa tanang nanag-iya og lisensya nga tumanon ang road safety ug magmadasigon sa pagkaresponsable ug disiplinado diha sa kadalanan. / PR