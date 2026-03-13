LTO 7 adunay bag-ong director

Duna nay bag-ong regional director ang Land Transportation Office sa Central Visayas (LTO) 7, isip kabahin sa lahugay sa liderato nga naglambigit sa pipila ka mahinungdanong opisyal sa tibuok nasod.
Ubos sa Office Order No. 2026-089 nga gipetsahan og Marso 6, 2026, ug gipirmahan ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez, si Wendel Dinglasan ang natudlo isip regional director sa LTO Region VII nga naglakip sa Sugbo ug Bohol.
Gipulihan ni Dinglasan si Francisco Ranches Jr. kinsa nagsilbi isip Officer-In-Charge sa LTO 7.
Si Ranches nadestino na karon isip acting regional director sa rehiyon sa Mimaropa.
Samtang, ang assistant regional director sa LTO 7 nga si Arturo Apolinar gibalhin sab sa samang posisyon didto sa rehiyon sa Mimaropa. / EHP