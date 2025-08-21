LTO 7 direktor gipa-Ombudsman

Kasong pagpangilkil ang giduso ngadto sa buhatan sa Ombudsman Visayas batok sa rehiyonal nga director sa Land Transportation Office 7 nga si Glenn Galario.
Ang maong reklamo giduso niadtong Agusto 15, 2025, sa duha ka mga reklamante sa kasong Anti Graft and Corrupt Practices Act.
Ang duha ka nga complainant nipasangil sa opisyal nga gimanduan niini ang iyang chief of offices nga modemanda gikan sa liaison og Standard Operating Procedure (SOP) nga bayad alang sa hapsay nga dagan sa transaction sa maong buhatan.
Dili lang transaction sa pagbalhin sa ownership sa sakyanan apan bisan sa licensing transactions ug ang transaction sa registration sa mga sakyanan. Pagmatuod niini ang pirma sa reklamo nga giluwatan sa pipila ka liaison batok kang Galario.
Ang maong mga liaison una nang nitestigo ug nitumbok nga si Ms. Lara Signar nimando nga kinahanglan nga mohatag kaniya og SOP nga kuwarta aron nga makuha ang quota ug mahatag ang senimana nga P150,000 kang Galario.
Kini nga paagi manduan ang iyang mga hepe nga mohimo og ilegal nga kalihukan aron makuha ang gitinguha nga quota nga mahatag sa regional director nga dugay na nga gihimo sa maong opisyal nga hangtod karon nagpadayon.
Tungod niini giduso ni Rosario Y. Paras ang maong reklamo ngadto sa buhatan sa Ombudsman Visayas batok kang Galario dungan sa pag-awhag nga mohimo dayon og dinalian nga imbestigasyon subay sa gihimong pagpangabuso sa maong LTO official.
Giawhag sab niya ang Ombudsman nga molusad og lifestyle check ug kasuhan kini subay sa kalapasan sa Anti Graft and Corrupt Practices Act.
Nakadawat og kasayuran si Paras nga si Galario konektado sa daghang buhatan sa gobiyerno nga giingong ubos sa payroll niini.
Samtang ang laing reklamo ang giluwatan sa usa ka Pablo Dignos nga nipasangil kang Galario nga nagdawatan og payola gikan sa mga colorum nga mga operator sa Lalawigan sa Bohol.
Matod sa suwat ni Dignos daghang reklamante ang dili lang magpaila tungod sa kahadlok nga panimaslan ni Galario.
Dunay pasangil nga pangayuan og bayad ang mga operator alang sa ilang protection ug tugotan sila nga maka-operate isip for hire sa ilang sakyanan bisan wala silay pagtugot gikan sa Land Transportation and Franchising Regulatory Board (LTFRB).
Ang maong reklamante gidapit nga moapil sa grupo sa operators nga namasahero sa mga turista nga walay permit.
Ang maong kahugpongan gipasaligan nga dunay connection sa LTO 7 aron dili sila madakpan sa karsada nga nag-operate nga colorum.
"We have not yet received a copy of the complaint. Once we do, I will review it with my legal counsel and prepare our response,” matod ni Galario. /