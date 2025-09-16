LTO 7: Kolorum mao ang puntariya, di ang Maxim

Nanalipod ang Land Transportation Office (LTO) 7 sa ilang kampanya batok sa mga “colorum” nga sakyanan, ug nagpahimangno nga ang mga makasupak mahimong mag-atubang og P6,000 nga multa, pag-impound sa unit, ug pagkuha sa ilang driver’s license.
Sa usa ka press statement niadtong Martes, Septiyembre 16, 2025, si LTO 7 Director Glen Galario niingon nga ang ilang kampanya batok sa mga colorum ug dili lang naka-focus sa mga Maxim rider.
“We are not singling them out; we are only implementing the law,” ingon ni Galario.
Ang katin-awan giluwatan agi og tubag sa pasangil sa mga Maxim rider ug sa grupo sa transportasyon nga Pagkakaisa ng mga Samahan ng Tsuper at Opereytor Nationwide (Piston) Cebu nga pinili ug dili makatarunganon ang kampanya sa LTO.
Niadtong Septiyembre 12, kapin sa 50 ka mga motorcycle rider ang nagprotesta sa gawas sa LTO 7 aron ireklamo ang giingong pang-abuso sa mga traffic enforcer.
Sa ilang petisyon, nanawagan ang grupo nga hunongon ang pagpangdakop ug pag-impound sa mga solo nga motorcycle rider.
Gipasabot ni Galario nga ang Maxim gitugotan isip delivery service ug ang mga rider nga naghatod og pasahero gikonsiderar nga “colorum” o ilegal nga motorcycle taxi.
Dugang niya, tulo lang ka motorcycle ride-hailing apps, ang Move It, Angkas, ug Joyride ang lisensyado nga mo-operate sa Cebu ubos sa Motorcycle Taxi Pilot Study Program sa gobiyerno.
Ang mga makasupak nga madakpan nga nag-operate isip colorum nga motorsiklo manubag ubos sa Joint Administrative Order (Jao) No. 2014-01.
Ang mga silot ubos sa maong order naglakip sa P6,000 nga multa, labing minos tulo ka bulan nga pag-impound sa sakyanan, ug pagkuha sa driver’s license. /