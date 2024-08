LTO 7 manakop sa improvised, temporary plates sa Sept. 1

Sugod karong Septiyembre 1, manakop ang Land Transportation Office (LTO) 7 ngadto sa mga motorista nga wala motuman sa bag-ong lagda mahitungod sa paggamit sa improvised ug temporaryo nga mga plaka.

Kini subay sa pagpatuman sa ahensiya sa LTO Memorandum Circular No. VDM-2024-2721 ni LTO Chief Assistant Secretary Atty. Vigor Mendoza II nga gitakda ang lagda sa mga plaka sa sakyanan ug motorsiklo sa nasod.

Matod ni LTO 7 Regional Director Glen G. Galario nga P5,000 ang multa alang sa mga nanag-iya og sakyanan ug motorsiklo nga wala motuman sa ilahang bag-ong memorandum.

Alang sa improvised nga plaka kinahanglan nga anaa ang plate number niini ug ang mga pulong nga “Improvised Plate.” Kinahanglan usab ang authorization sa paggamit niini. Sa mga temporaryo nga plaka sa vintage nga mga sakyanan, kinahanglan nga butangan kini og pulong nga “Vintage Vehicle” ug ang model year niini.

Alang sa four-wheeled vehicles, valid lamang sulod sa 15 ka adlaw gikan sa pag-isyu sa sales invoice ang ilahang temporaryo nga plaka. Kinahanglan sab nga anaa’y conduction sticker number ang temporaryo nga plaka.

Sa pribado nga sakyanan, puti ang background sa plaka ug itom ang alphanumeric niin. Sa electric ug hybrid nga mga sakyanan, puti sab ang background apan green ang alphanumeric sa temporaryo nga mga plaka niini. Puwa usab ang alphanumeric alang sa iya sa gobyerno nga mga sakyanan.

“For new motorcycles or those to be purchased after the effectivity of this Memorandum Circular, the use of temporary plate reflecting the MV File Number shall be valid only within 15 days from the issuance of sales invoice,” tipik sa maong memorandum diin alang kini sa mga motorsiklo nga gipalit human ang Enero 1, 2023. / PR