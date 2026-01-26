LTO 7 miluwat og show cause order vs. reporter, tv station

Gimanduan sa Land Transportation Office (LTO) 7 ang usa ka TV reporter ug ang kompanya sa media niini nga patubagon sa mga seryosong kalapasan sa trapiko human nalambigit sa usa ka hit-and-run incident sa Barangay Capitol Site niadtong Biyernes, Enero 23, 2026.
Usa ka show cause order ang giluwatan batok sa reporter nga gitago sa pangalang “Mike” ug sa television station nga nanag-iya sa sakyanan.
Ang maong kamanduan gilagdaan ni Atty. Vincent Francis Bien Santiago, acting chief sa Operations Division sa LTO 7, human nikatap sa social media ang video sa insidente.
Base sa imbestigasyon sa LTO 7, nakalapas si Mike sa mosunod nga mga balaod:
Section 48 (Reckless Driving) ubos sa RA 4136.
Section 27 (Improper Person to Operate a Motor Vehicle) ubos sa RA 4136.
RA 10586 (Anti-Drunk and Drugged Driving Act) tungod sa pagmaneho ubos sa impluwensya sa alkohol o ginadiling drugas.
Disregarding Traffic Signs ubos sa Joint Administrative Order 2014-01.
Dugang niini, nadiskubrehan sa database sa LTO nga walay driver’s license si Mike, butang nga makapadugang sa iyang mga seryosong tulubagon ubos sa RA 4136 ug RA 10930.
Tungod sa kabug-at sa mga nahimong kalapasan, gipahibawo sa LTO 7 nga mahimong did-an na sa hingpit si Mike nga makakuha og lisensya sa pagmaneho sa umaabot.
“Tungod sa kagrabe sa maong mga kalapasan, ang maong media personality mahimong mag-atubang og disqualification sa pagbaton og lisensya,” pamahayag sa LTO 7 niadtong Enero 26, 2026.
Gimanduan ang reporter ug ang representante sa media outlet nga moadto sa buhatan sa LTO 7 sa N. Bacalso Avenue sa Miyerkules, Enero 29, 2026.
Kinahanglan silang moduso og sinulat nga katin-awan bahin sa nahitabo.
Kon mapakyas sila sa pag-atubang, isipon kini nga pagsalikway sa ilang katungod nga madungog ug
mopadayon ang LTO sa pagpahamtang og silot base sa ebidensya.
Nasayran nga si Mike nadakpan niadtong Sabado, Enero 24, human sa usa ka
ginukdanay tali kaniya sa kapulisan ug sa mga concerned citizen.
Nagsugod ang ginukdanay sa Osmeña Boulevard ug natapos sa Barangay Tisa.
Kasamtangan siyang nagtingkagol sa Cebu City Police Station 10 (Labangon), samtang wala pa’y giluwatan nga pamahayag ang iyang gitrabahoang media outfit. / ANV