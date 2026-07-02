LTO 7 mipagawas og show cause order batok sa driver sa hit-and-run

Nipagawas ang Land Transportation Office (LTO) 7 og show cause order batok sa drayber nga nalambigit sa hit-and-run nga nakaangol sa usa ka traffic enforcer sa Cebu City sa Escario Street eskina Osmeña Boulevard niadtong Miyerkules sa buntag, Hulyo 1, 2026.
Matod ni LTO 7 Director Wendel Dinglasan, dili motugot ang ahensiya sa “irresponsible and reckless” nga pamatasan sa dalan. Ang maong drayber gikinahanglan nga personal nga motungha sa Operations Division sa LTO 7 sa Lunes, Hulyo 6, 2026.
Ang administrative complaint mahimong naglakip sa giingong paglapas sa Section 27 (Improper Person to Operate a Motor Vehicle) ug Section 48 (Reckless Driving) ubos sa Republic Act No. 4136 o Land Transportation and Traffic Code.
Dugang sa LTO 7, base sa inisyal nga imbestigasyon ug sa kuha sa closed-circuit television (CCTV), ang sakyanan giingong nidasmag sa biktima ug dayon nisibat sa lugar nga wala nitabang.
Kini paglapas sa legal nga obligasyon ubos sa mga balaod sa trapiko sa Pilipinas.
Samtang nagpadayon ang administratibong proseso, gipahamtang sa ahensiya ang 90 ka adlaw nga preventive suspension sa lisensya sa drayber, epektibo dayon, ug gimanduan kini nga itugyan ang iyang lisensya sa hearing.
Gibutang sab sa mga awtoridad sa alarm status ang Isuzu MU-X nga nagpasabot nga dili una kini mahimong makatransaksiyon sa LTO hangtod sa sunod nga pahibawo. / DPC