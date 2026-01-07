LTO 7 misuspenso sa lisensiya ni Kap Diano

Nipagawas ang Land Transportation Office sa Central Visayas (LTO) 7 og show cause order batok ni Barangay Captain Felipe Diano sa Barangay Basak, Mandaue City human nag-viral ang usa ka video nga nagpakita kaniya nga nakahimo og daghang mga traffic violation.
Matod sa LTO 7, ang maong order nagmando ni Diano nga personal nga moatubang sa Operations Division sa ahensiya aron pasabton sa iyang gibuhat isip drayber sa motorsiklo nga nalambigit sa insidente niadtong Enero 5, 2026, diha sa dalan sa Barangay Basak.
Base sa imbestigasyon, gikiha sa LTO 7 si Diano tungod sa wala pagsul-ob og saktong helmet, reckless driving, ug ang giingong paglapas sa red light.
Gimanduan ang kapitan sa barangay nga mosumiter og sinulat nga katin-awan ug moatubang sa opisina sa LTO 7 Operations Division sa N. Bacalso Avenue, Dakbayan sa Sugbo sa Biyernes, Enero 9, 2026.
Gimanduan usab siya sa pagsurender sa iyang driver’s license ug pagpakita sa Official Receipt (OR) ug Certificate of Registration (CR) sa motorsiklo atol sa hearing.
Samtang wala pa mahuman ang kaso, gipaubos ni LTO-7 Regional Director Glen G. Galario ang lisensya ni Diano sa 90 ka adlaw nga preventive suspension.
Ang iyang lisensya ug ang rehistro sa motorsiklo gipaubos usab sa alarm status, hinungdan nga dili kini magamit sa bisan unsang transaksyon samtang nagpadayon ang imbestigasyon.
Nipahimangno ang LTO 7 nga kon mapakyas si Diano sa pagpakita ug pagsumiter sa iyang katin-awan, isipon kini nga pagbiya sa iyang katungod nga madungog ang iyang habig ug desisyonan ang kaso base sa mga anaa nga rekord.
Ang maong show cause order kabahin sa gihugtan nga kampanya sa LTO 7 sa pagpatuman sa balaod sa trapiko ug pagseguro sa kaluwasan sa dalan.
Gipahimangnuan sa ahensiya nga walay si bisan kinsa nga labaw sa balaod ug gitataw nga ang mga opisyal sa gobiyerno gilauman nga maoy magsilbing ehemplo sa pagsunod sa mga regulasyon sa trapiko. / ABC