LTO 7 misuspenso sa lisensya sa kawani, jeepney driver

Nihimo og aksiyong administratiba ang Land Transportation Office (LTO) 7 sa duha ka managlahing mga insidente sa dalan sa Sugbo, lakip niini ang pagkasuspenso sa usa ka kawani sa LTO kinsa nalambigit sa bangga sa usa ka siklista sa Dakbayan sa Mandaue, ug ang usa ka drayber sa pampublikong jeepney kinsa giakusahan og rekless driving sa Dakbayan sa Sugbo.
Matod sa LTO 7 sa usa ka pamahayag, gitangtang sa katungdanan ang maong kawani sa LTO ug gibutang sa preventive suspension ang iyang lisensya sa pagmaneho human sa aksidente sa dalan tali sa usa ka sakyanan ug siklista sa Dakbayan sa Mandaue niadtong mga alas 5:30 sa hapon, Miyerkules, Agusto 12, 2026.
Subay sa direktiba ni LTO 7 Director Wendel Dinglasan, gitangtang dayon sa ahensiya ang gitumbok nga kawani samtang nagpadayon ang imbestigasyon.
Gipasabot sa LTO 7 nga ang imbestigasyon nagtumong sa pagtino sa mga sirkumstansya nga nagpalibot sa bangga ug pag-establisar kon adunay pagpasagad, reckless driving, o bisan unsang paglapas sa mga balaod sa trapiko, lagda, ug regulasyon.
Giisyuhan og Show Cause Order (SCO) ang hingtungdan ug gimandoan nga personal nga motubag atubangan sa LTO 7 Operations Division sa alas 10 sa buntag karong Lunes, Agusto 17, 2026.
Gimanduan sab siya sa pagsumite og verified o sinumpaan nga komento o katin-awan, uban sa naay kalabutan nga mga dokumento ug ebidensya, aron ipasabot kon nganong dili siya angay ipaubos sa angay nga silot administratibo.
Gisusi sab sa ahensiya ang magamit nga closed-circuit television (CCTV) footage sa insidente.
Sumala sa LTO 7, nakita sa footage nga duha ka bisikleta ang nagkaabot sa wala pa nahulog ang usa sa mga siklista sa agianan sa nagsingabot nga motor vehicle. Ang footage gihimo nga mahinungdanong ebidensya sa pagtino sa sunodsunod nga panghitabo ug sa mga lihok sa mga nalambigit sa wala pa, atol, ug human sa bangga.
Samtang, sa usa ka lahing insidente sa Dakbayan sa Sugbo, nag-isyu sab ang LTO 7 og SCO batok sa drayber sa usa ka pampublikong jeepney nga giingong nalambigit sa usa ka insidente sa reckless driving subay sa dalan Colon niadtong Martes, Agusto 11.
Base sa taho gikan sa Cebu City Police Office–Traffic Enforcement Unit, ang jeepney kusog nga nagdagan ug nakabangga sa mga motorsiklo nga nagbiyahe sa parehas nga direksyon.
Samtang nagpadayon ang imbestigasyon, gipahunong sa preventive suspension ang lisensya sa drayber sa jeepney, samtang gibutang sab sa alarma ang sakyanan nga nalambigit.
Gimanduan sab ang drayber sa pagtugyan sa iyang lisensya ug pagsumite og sinumpaan nga katin-awan sulod sa lima ka adlaw. / DPC