LTO 7 mitanggong sa 2 ka sakyanan nga way prankisa

Gi-impound sa Land Transportation Office sa Central Visayas (LTO 7) ang duha ka pribadong mga sakyanan ug nasikop ang ilang mga drayber nga nag-operate nga walay prangkisa atol sa entrapment operation sa Dakbayan sa Sugbo niadtong Hulyo 12 ug 15, 2024.

Kini nunot sa sayo nga pagkasikop sa duha ka mga taxi driver sa ahensya tungod sa sobrang pagpaningil sa mga delegado sa Palarong Pambansa.

Ang mga drayber sa duha ka private utility vehicles gipabayad og P200,000 matag usa tungod sa pag-operate nga walay tukmang otoridad gikan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, matod ni LTO 7 Director Glen Galario sa usa ka pamahayag.

“Their units are already impounded and the registered owner of the vehicle, may it be corporate stockholders or directors, will be disqualified from operating any kind of public transportation,” matod ni Galario.

Ang LTO 7 nakasikop og kinatibuk-an nga 504 ka mga sakyanan tungod sa nagkalain-laing traffic violations atol sa ilang operasyon gikan sa Hulyo 9 hangtod 16, nga naglangkob sa tibuok semana sa Palaro.

Sa maong ihap, mokabat sa 14 ka mga sakyanan ang na-impound tungod sa nagkalainlaing mga kalapasan, lakip na ang pag-operate nga walay saktong rehistro.

“Most of our apprehended vehicles were (being) operated without proper registration. We have caught a total of 350 vehicles, mixed motor vehicles, and motorcycles,” dugang ni Galario.

Ang ikaduhang labing taas nga ihap sa mga kalapasan nga natala naglakip sa 129 ka mga drayber nga nadakpan tungod sa wala pagtuman sa mandatory nga paggamit sa seat belt.

Matod ni Galario nga padayon silang mohimo og aksyon batok sa mga drayber sa public utility vehicle nga nag-overcharge sa mga pasahero sa tibuok Central Visayas.

“Based on my experience, these illegal activities are rampant in our port areas, and we are always on the lookout to catch these drivers,” matod ni Galario. / RRM gikan sa PR