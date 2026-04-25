LTO-7 modugang og 171 ka mga deputized agent

Hapit katunga sa kasamtangang gidaghanon sa mga deputized agents sa Land Transportation Office (LTO) sa Central Visayas ang idugang isip bag-ong mga enforcement partners sa ahensya.
Kini human gipalapdan ni LTO 7 Regional Director Atty. Wendel Dinglasan ang coverage sa ilang Law Enforcement Officers (LEOs) aron maabot ang mas daghang dapit sa Sugbo ug Bohol.
Adunay kinatibuk-ang 171 ka personnel gikan sa LTO 7 ug Cebu Provincial Police Office (CPPO) ang kasamtangang nagpaubos sa Regional Orientation and Deputation Training Workshop for Law Enforcement Officers.
Ang maong pagbansay, nga gidumala sa LTO Central Traffic Safety Division, nakatutok sa komprehensibo ug epektibong pagpatuman sa Land Transportation Laws ug uban pang may kalabutang regulasyon.
Matod ni Atty. Dinglasan, ang training gibahin sa duha ka batch.
Ang unang batch, gilangkuban sa mga personnel gikan sa habagatang Sugbo , gipahigayon sa Dakbayan sa Sugbo niadtong Abril 20 hangtod 22, 2025, samtang ang nahabiling batch gikan sa amihanang gihimo niadtong Abril 23 hangtod 25, 2026.
“We have included our LTO personnel from Bohol, making sure that we have additional LEOs on the island,” dugang sa opisyal.
Ang orientation ug training workshop naglakip sa mga gituki ang bahin sa Republic Act 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code, Republic Act 10586 o ang Anti-Drink and Drugged Driving Act of 2013, ug uban pang mga espesyal nga balaod bahin sa road safety ug traffic enforcement.
Sa 171 ka personnel nga nagpaubos sa orientation, 100 niini gikan sa mga District ug Extension Office sa LTO 7, samtang ang nahabiling 71 gikan sa CPPO. / PR