LTO 7 molusad og ‘friendly flag-down’

Gilusad sa Land Transportation Office (LTO) 7 ang usa ka roadside information campaign diin parahon ang mga sakyanan nga naggamit pa og temporary plates aron pahibaw-on ang mga motorista bahin sa pag-claim sa ilang mga permanenteng plaka.
Ang maong inisyatiba nga gitawag og “Friendly Flag-Down” program, kabahin sa mas gipahugtan nga kampanya sa ahensiya aron masulbad ang problema sa nagtipun-og nga unclaimed license plates sa rehiyon.
Sa usa ka advisory, si LTO-7 Officer-in-Charge Regional Director Francisco “Franz” Ranches Jr. nagkanayon nga ang ilang mga sakop mopahigayon og roadside inspection.
Duolon ang mga drayber nga naggamit og temporary plates aron giyahan kon asa ug unsaon nila pagkuha ang ilang mga plaka.
Ubos niini nga programa, parahon sa mga sakop sa LTO ang mga sakyanan ug motor nga naggamit og temporary plates ug pahibaw-on ang mga tag-iya kon anaa na ba ang ilang permanenteng plaka.
Ang mga motorista itudlo sa pag-claim sa ilang mga plaka sa Visayas Courier Hub sa Dakbayan sa Talisay o sa labing duol nga LTO office sa Central Visayas.
Sumala ni Ranches, tumong niini nga mapaspasan ang pagpagawas sa mga lisensya sa plaka nga nagsugod pa niadtong 2017 ug sa mas sayo pa.
Base sa datos sa LTO 7, gikan sa 487,624 nga backlog sa plaka sa motor sa Central Visayas, 167,352 pa lang ang na-claim hangtod niadtong Pebrero 27, 2026.
Nagpasabot kini nga 34.32 porsiyento pa lang ang napa-release sa ahensiya.
Tungod niini, gimanduan ni Ranches ang tanang district offices sa rehiyon nga pakusgan ang paningkamot aron maawhag ang mga tag-iya sa pagkuha sa ilang mga plaka, uban ang target nga ma-release ang labing minos 50 porsiyento sa backlog inig abot sa Hunyo 2026.
Kadtong mga plaka nga gi-issue niadtong 2017 o mas sayo pa nga dunay 7 ka characters, bisitaha ang labing duol nga LTO office aron kuhaon ang plaka o ipailis kini sa bag-ong black-and-white nga format.
Ang plaka nga dunay 6 ka characters, mahimong moadto sa Visayas Courier Hub o sa bisan unsang LTO office sa Region 7.
Sa mga For-hire ug Private vehicles nga replacement plates nga nagtapos sa 1 hangtod 6, mahimong ipa-verify sa Visayas Courier Hub o bisan unsang LTO office.
Ang mga replacement plates nga gibayran niadtong 2015, mahimong i-claim sa opisina diin gihimo ang bayad o sa bisan unsang LTO office.
Gawas sa roadside drive, nakigtambayayong usab ang LTO sa ilang mga district offices aron mapalambo ang kasayuran sa publiko bahin sa availability sa maong mga plaka. / EHP