LTO 7 nakig-alayon sa Piston Cebu

Nakig-alayon si Land Transportation Office (LTO) 7 Regional Director Atty. Wendel Dinglasan sa usa sa nag-unang transport group dinhi sa Sugbo.
Nakigtagbo si Atty. Dinglasan sa mga representante sa Pagkakaisa ng mga Samahan ng Tsuper at Opereytor Nationwide (PISTON) Cebu aron tukuron ang usa ka panag-uban nga makahatag og kaayohan dili lang sa mga miyembro sa grupo, kundi lakip na usab sa mga sumasakay.
Ang maong courtesy meeting nahitabo niadtong Abril 8, 2026, diin suma ni Atty. Dinglasan, ilang gihisgutan ang mga hiniusang paningkamot aron masiguro ang mas hapsay ug mas epiktibo nga sistema sa transportasyon sa Sugbo.
“Nalipay kaayo mi nga nakahimamat ang mga representante sa PISTON Cebu aron palig-unon ang among relasyon ug magtukod og mas maayong network sa transportasyon alang sa kaayuhan sa publiko,” matod ni Atty. Dinglasan.
Dugang niya, ang mabungahong panagtagbo naglakip usab sa paghisgot sa mga komon nga kalapasan o violations nga nahimo sa mga public utility jeepneys (PUJs) sa Sugbo ug ang mga pamaagi sa paghusay niini.
“Gihisgutan usab ang usa ka dedicated lane para sa settlement transactions sa mga public utility drivers, ug amo gyud kining konsiderahon, tungod kay nasayod mi nga importante sila sa publiko,” dugang sa opisyal.
Iyang gipadayag ang ilang kahinangop sa mga PUV drivers ug sa ilang mahinungdanong papel sa komunidad.
Ang LTO 7 nisaad usab nga palambuon ang maong panag-uban pinaagi sa bukas nga komunikasyon nga makahatag og kaayuhan sa tanang nalambigit.
Ang maong tigom gitambongan ni PISTON Cebu Chairperson Greg Perez ug sa uban pa nilang mga opisyal. / PR