LTO 7 sa publiko: Isumbong ang mga abusadong enforcer

Tungod sa nagkadaghang report sa pagpangabuso, giawhag sa Land Transportation Office (LTO) 7 ang publiko nga videohan ang mga traffic enforcer nga magpakita og pagkaarogante panahon sa ilang operasyon.
Si Wendel Calinao Dinglasan, regional director sa Land Transportation Office (LTO) 7, nanawagan sa publiko sa pagdokumento sa bisan unsang dili maayong pamatasan panahon sa pagpanakop.
Gipasalig niya nga lihukon ang mga reklamo basta adunay lig-on nga ebidensya.
“I advise the public to document and take videos,” matod ni Dinglasan.
Gipasabot niya nga mahimo ang pagkuha og video sa mga enforcer tungod kay naghimo sila sa ilang publikong katungdanan.
Gihimo sa opisyal ang maong pamahayag taliwala sa mga report sa mga enforcer nga nagpakita og pagkaarogante ug pagkaisog diha sa karsada.
Gitumbok niya ang mga higayon diin ang mga drayber deretso nga singgitan o gipangayuan og lisensya nga wala’y saktong katarungan.
“The proper way is to ask politely and verify documents. There should be no arrogance. Power is fleeting, it is given by the government and must be exercised properly,” pasabot niya.
Gipasalig ni Dinglasan nga ang bisan kinsa nga i-report nga sad-an moagi sa husto nga proseso, apan nipahimangno siya nga kadtong mapamatud-an nga abusado tangtangon sa serbisyo.
Sa samang higayon, giangkon sa hepe sa LTO 7 nga adunay kakuwang sa mga kawani diin adunay 12 ka bakanteng posisyon alang sa mga enforcer sa rehiyon.
Aron masulbad kini, iyang giduso ang pag-hire og dugang mga babaye.
“I hope to see more lady enforcers. Times have changed, being a woman does not mean you cannot handle work on the streets. In fact, some women have exceptional talent for this,” dugang niya.
Gawas sa disiplina, gitataw sab ni Dinglasan ang panginahanglan sa balanse nga pagpatuman sa balaod sa trapiko.
“Compassion does not mean we stop apprehending violators, but enforcers should exercise proper discretion,” nagkanayon si Dinglasan.
Alang niya, klaro ang iyang mensahe: ang pagpatuman sa balaod dili angayan ibaylo sa pagrespeto sa isigkatawo. / ABC