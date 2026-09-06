LTO 7: Vehicle dealers silutan kon di makahatag sa plaka sa saktong oras

Gipahimangnuan sa Land Transportation Office sa Central Visayas (LTO)-7 ang accredited motor vehicle dealers nga mahimo kining mag-atubang og suspenssyon, kanselasyon sa ilang accreditation, ug bug-at nga multa kon mapakyas sa paghatag sa mga plaka sa sakyanan sa hustong oras.
Ang maong direktiba miepekto human sa usa ka memorandum nga gipagawas niadtong Septiyembre 1, 2026, nga nagpahinumdom sa tanang accredited dealers nga siguraduhon ang paspas nga paghatag sa mga plaka ngadto sa mga tag-iya sa sakyanan.
Matod pa sa LTO 7, ang ilang buhatan nakadawat og daghang taho bahin sa vehicle dealers nga giingong naglanganlangan sa paghatag sa mga plaka sa mga bag-ong rehistradong sakyanan.
Sumala sa memorandum, ang mga pagkalangan giingong tungod sa binuhatan diin ang mga liaison sa mga dealer nga nagproseso sa unang rehistro mapakyas sa pag-uli sa hustong oras sa mga plaka nga gihatag na sa LTO balik ngadto sa dealership.
Ang buhatan nag-ingon nga kining maong binuhatan nagbunga og pagkalangan sa paghatag sa mga plaka ngadto sa mga tag-iya sa sakyanan.
“The withholding of the said plates constitutes a blatant disregard of established rules and fosters negative public perception of this Office,” tipik sa LTO 7 memorandum.
Si LTO 7 Director Wendel Dinglasan nag-ingon nga ang dealers nga makit-ang nakalapas sa maong direktiba mahimong mag-atubang og administratibong silot, lakip na ang pagsuspenso o pagskansela sa ilang Certificate of Accreditation, ug ingon man ang multa nga moabot hangtod sa P1 milyon, kon angay ipatuman.
Sa ilawom sa maong direktiba, ang mga plaka alang sa mga unang rehistradong sakyanan kinahanglang ihatag sa mga tag-iya sa motor ug kotse sa samang higayon sa paggawas sa Official Receipt ug Certificate of Registration.
Ang maong lagda ipatuman bisan kon ang mga plaka moagi pa sa liaison sa dealer, sumala sa LTO.
Estriktong ipatuman sa LTO 7 ang pito ka mga adlaw pagproseso, sugod sa adlaw sa pagbaligya hangtod sa paghatag sa mga plaka. Nidugang ang ahensya nga dili kini motugot sa mga binuhatan nga walay hinungdan nga magpalangan sa pagtunol sa mga plaka ngadto sa publiko.
Ang mga reklamo mahimong ipasaka sa buhatan sa LTO 7 alang sa hustong aksyon. / DPC