LTO: Dakop na sa Lunes

Way abiso nga lugway sa gitakda nga tagal sa paggamit sa improvised ug temporaryong plaka sa mga sakyanan ug motorsiklo karong Dominggo, Septiyembre 1, 2024, ang Land Transportation Office (LTO) 7 molusad og operasyon sa pagpanakop sa illegal nga plaka sugod sa Lunes, Septiyembre 2, 2024.

Kini taliwala sa kalibog sa ubang tag-iya sa mga motorsiklo ug sakyanan bahin sa implementasyon sa Circular No. VDM-2024-2721 o ‘The guidelines on use of improvised and temporary motor vehicles and motorcycle plates sa dili pa ang deadline.

Sumala sa Circular No. VDM-2024-2721, ang paggamit sa temporaryong plaka nga magpakita sa MV File Number nga gitugotan ra alang sa mga motorsiklo nga napalit sa dili pa ang Enero 1, 2023.

Nagpasabot kini nga ang mga sakyanan ug motorsiklo nga napalit human sa gilatid nga petsa kinahanglan nga adunay awtorisasyon, ug ang dili pagbutang niini makadawat og multa nga P5,000.

Apan sukad nga gianunsyo ang maong mando, ang LTO 7 sa Robinsons Galleria, Dakbayan sa Sugbo gihugpaan sa mga tag-iya sa motorsiklo ug sakyanan bisan ang uban dili apektado sa mando.

“Didto sa gipalitan nako og motor kay ingon man siya nga need na ko mukuha og authorization letter. Wa sab seguro sila kahibawo nga ang need ra kay 2023 hangtod 2024,” matod sa usa ka tag-iya og duha ka motorsiklo nga taga Dakbayan sa Sugbo nga nagpatago sa iyang ngan.

Laing tag-iya sa motorsiklo nga adunay duha ka mga unit nilinya sa sanga sa LTO Robinsons Galleria gikan sa alas 10 sa buntag ug nagpadayon gihapon sa paghulat sa iyang turno sa alas 6 sa gabii sa Biyernes, Agusto 30, 2024.

“Gahapon pa nako nahibaw-an gikan sa akong dealer ang bahin sa mando apan ang akong 2019 nga plaka lang akong nakuha, apan ang 2016 nag backlog. Mao nga nangutana ko sa dealer unsay buhaton, ug ang dealer miingon nga kinahanglan ko mangayo ug awtorisasyon gikan sa LTO,” matod sa tag-iya nga nadismaya human pagpasabot sa usa ka LTO nga empleyado nga ang motor nga napalit human sa Enero 1, 2023 ra ang kinahanglan og awtorisasyon.

Samtang si Jack Aleman, 40, taga Brgy. Mabolo, Dakbayan sa Sugbo, usa ka habal-habal nga drayber, klaro nga nasabtan ang anunsyo human niya mabasa ang impormasyon sa usa ka Facebook post.

Apan nalibog si Aleman sa pagkuha og awtorisasyon sa LTO 7 Robinsons Galleria niadtong Huwebes, Agusto 22 tungod kay puno kini sa mga tawo tungod sa ‘miscommunication’ human makig-istorya sa uban nga co-riders nga niingon nga dunay na sila plaka sa wa pa ang Enero 1, 2023.

“Hunahunaa alas 9 sa buntag pa naglinya unya nahuman gabii na pero naa koy mga nakastorya nga 2016 pa man ilaha,” matod ni Aleman.

“Hasol man gyud, ngano oras, trabaho namo, gasto pa og kaon unya mga pasmo na mi kay nganung dire raman pud gud sa Galleria nga kadaghang office sa LTO,” matod ni Aleman.

Sa pakisayod sa SunStar Cebu sa pipila ka mga tag-iya sa motorsiklo ug sakyanan nga naglinya, sila nalibog sa apprehension nga gi-stress nga kon ipatuman sa LTO 7 ang Circular No. VDM-2024-2721 alang sa mga non-compliant nga adunay improvised plate, unsaon nalang ang mga backlog nga plate number sa mga napalit nga sakyanan ug motorsiklo sa dili pa ang Enero 1, 2023.

KASAYSAYAN

Sugod Septiyembre 1, 2024, mag-isyo ang LTO 7 og tiket sa mga sakyanan nga adunay sayop o homemade nga temporaryong plaka. Kini nahitabo bisan pa sa kapin 300,000 ka license plates nga wala pa makuha sa mga tawo.

Niadtong Miyerkules, Agusto 21, gipahibalo sa LTO 7 ang bag-ong mga lagda sa paggamit sa temporaryong plaka sa usa ka memo nga gitawag nga Circular No. VDM-2024-2721. Kini nga mga lagda apektado ang tanang sakyanan sa Pilipinas.

Ang Memorandum Circular No. VDM-2024-2721 nagkinahanglan nga ang tanang sakyanang adunay improvised plate nga naghulat ug kapuli kinahanglan mangayo ug awtoridad o permit sa paggamit sa improvised nga plaka.

Ang bag-ong memorandum gipuli ang kanhing Circular No. JMT-2023-2400, nga girevoke niadtong Lunes, Hulyo 1, 2024. Ang Regional Director sa LTO 7, Glen G. Galario, miingon nga ang LTO dedikado sa pagsiguro sa kahilwasan sa mga motorista pinaagi sa pagkinahanglan nga ang tanang sakyanan sa dalan adunay hustong pag-ila.

Abli ang LTO 7 Robinsons Galleria karong adlawa, Agusto 31, 2024. /CDF