LTO-Medellin kasamtangan’g gisuspenso ang operasyon

Kasamtangang gisuspenso sa Land Transportation Office (LTO) 7 ang operasyon sa ilang Medellin District Office human madaot ang pasilidad sa magnitude 6.9 nga linog nga niigo sa Amihanang Sugbo niadtong Septiyembre 30, 2025.
Sirado ang ilang opisina sa publiko samtang nangita pa og relocation site uban sa abag sa local government unit (LGU) aron maseguro ang padayon nga serbisyo.
Si LTO Region 7 Director Glen G. Galario nipasalig sa publiko nga giuna sa ahensya ang paspas nga pagpadayon sa mga serbisyo ug giseguro ang luwas nga kahimtang sa mga kawani.
“We are working around the clock with the LGU to establish a temporary office location as quickly as possible. Our priority is to resume full operations soon so that the people of Northern Cebu can continue to process their transactions. I can also confirm that all LTO personnel in Northern Cebu are safe,” matod ni Director Galario.
Dugang ni Director Galario nga ang ahensya nag-una na sa paghatag og hinabang ug pinansyal nga tabang sa apektadong mga kawani sa LTO sa rehiyon.
Giawhag ang publiko nga mo-monitor sa opisyal nga LTO Region 7 social media channels ug sa LTO website alang sa opisyal nga pahibawo mahitungod sa ilang temporary location ug sa eksaktong petsa sa pagpadayon sa operasyon. / PR