LTO mipasidaan batoksa hubog nga drayber

Mihatag og pasidaan ang Land Transportation Office (LTO) niadtong Huwebes, Oktubre 29, 2026, nga ang mga drayber nga masakpan nga magdrayb ubos sa impluwensiya sa alkohol mahimong matangtangan og lisensya.
Sa usa ka press conference, si LTO Chief Assistant Secretary Markus Lacanilao misaad nga siguruhon ang saktong pagpatuman sa pagbawi sa lisensya subay sa Republic Act No. 10586, o ang Anti-Drunk and Drugged Driving Act of 2013.
“Gusto nating matiyak na walang driver na makapagmaneho nang lasing o nasa impluwensiya ng droga nang hindi napapanagot sa batas. Pero mahalaga ring tama ang proseso ng panghuhuli dahil ang pagpapatupad ng batas ay dapat mahigpit, maayos, at walang pagkukulang,” matod ni Lacanilao.
Ang LTO una nang niluwat og Memorandum No. MVL-2026-242, nga nagmando sa mga tinugyanan sa balaod nga higpit nga sundon ang mga guidelines sa pagtino kon ang usa ka drayber ubos sa impluwensya sa alkohol sa dili pa dakpon.
Ubos sa RA 10586, kon adunay probable cause, ang tukma nga awtorisado ug nabansay nga mga opisyal mahimong mopahigayon sa gireseta nga field sobriety tests ug, kung gikinahanglan, alcohol breath testing.
Ang balaod naghatag usab og drug testing sa tukmang mga kaso ug mandatory chemical testing sa mga drayber nga nalambigit sa mga aksidente sa sakyanan nga moresulta sa kamatayon o pagka-angol. /TPM/SunStar Philippines