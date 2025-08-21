LTO misusi niadtong nag-banking rides sa Marcelo Fernan bridge

Giimbestigar sa Land Transportation Office (LTO) Central Visayas ang usa ka nag-viral nga video nga nagpakita sa usa ka drayber sa motorsiklo nga naghimo og delikado nga stunts sa ikaduhang taytayan.
Ang video gikan sa dashcam nga nag-circulate sa social media, nagpakita sa usa ka motorista nga naghimo og stunts sa Marcelo Fernan Bridge niadtong Martes sa gabii, Agusto 19, 2025, sa mga alas 8:44 sa gabii.
Sa video, makita ang rider nga paingon sa Lapu-Lapu City nga nagkiay-kiay pagmaneho gikan sa wala paingon sa tuo, nagikuliko sa mga lane sa kusog nga padagan. Natapos ang stunt sa pagkabangga dihang nawad-an sa kontrol ang rider ug nisarasay sa tunga sa taytayan.
Sa usa ka pahayag, gipasidan-an sa LTO 7 nga dili nila palabyon ang walay pamatasan sa mga drayber diha sa karsada. Gitumbok sa LTO 7 nga naghatag kini og peligro sa kinabuhi nga moresulta sa kamatayon kon madisgrasya.
Samtang giimbestigar sab sa LTO 7 ang laing viral video nagpakita og mga nagsakay sa motorsiklo nga walay helmet, naglingkod og pinatalikod, ug nag-inom og alkohol samtang nagbiyahe.
Ang mga indibidwal nga nalambigit sa insidente mahimong mag-atubang og seryoso nga legal nga resulta.
Gitumbok sa LTO nga kalapasan kini sa Republic Act 4136 o reckless driving ug pagmaneho samtang ubos sa impluwensya sa ilimnong makahubog, ingon man ang Republic Act 10054 sa pagkapakyas sa pagsul-ob og protective helmets.
Ang mga silot mahimong maglakip sa pag-revoke sa lisensya sa drayber ug pag-impound sa motorsiklo.
Giawhag sa LTO ang publiko nga motabang sa pag-ila sa mga indibidwal ug sa motorsiklo nga nakita sa viral nga video ug sa pagsunod sa mga lagda sa trapiko. / DPC