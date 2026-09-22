LTO misuspenso sa lisensiya sa motorista nanglabay og bato

Nipagawas og Show Cause Order (SCO) ang Land Transportation Office (LTO) batok sa rider sa motorsiklo nga makita sa viral nga video nga naggukod ug nibato sa usa ka bata samtang nagbiyahe sakay sa traysikol uban sa iyang inahan.
Samdan sa agtang ang maong bata. Base sa report sa LTO, nag-ugat ang insidente sa panglalis sa dalan.
Gawas sa pagpanglabay og bato, nakita sab sa video nga walay side mirror ang motorsiklo ug dili standard ang mga helmet nga gigamit sa rider ug sa iyang angkas.
Subay niini, ipatawag sa LTO Intelligence and Investigation Division (IID) ang tag-iya ug rider sa motorsiklo sa Septiyembre 29, 2026, aron mopasabot ug mosumiter sa ilang mga affidavit.
Atubangon sa rider ang mga kasong Reckless Driving, paglapas sa Anti-Distracted Driving Act, paggamit og dili standard nga helmet, ug pagmaneho og sakyanan nga walay kompletong gikinahanglang accessories.
Gisuspenso na sab sa LTO sulod sa 90 ka adlaw ang lisensya sa rider ug gibutang sa alarm status ang motorsiklo samtang nagpadayon ang imbestigasyon.
Gipahinumdoman ni LTO Chief Assistant Secretary Markus V. Lacanilao ang publiko nga dili angay sulbaron ang mga lalis sa dalan pinaagi sa away o bayolenteng pamaagi, ilabi na kon adunay inosente nga mapagan. / ABC