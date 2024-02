LTO moabag pag-ila sa tag-iya sa SUV nga mi-hit and run

Nipasalig ang Land Transportation Office (LTO-7) nga andam sila nga makig-alayon sa kapulisan aron sa pag-ila niadtong drayber/tag-iya sa sakyanan nga nalambigit sa hit-and-run duol sa Redemptorist Church sa Kamouthaw, Cebu Ci­ty niadtong Doming­go, Peb­rero 4, 2024.

“As of this time, we cannot give any information yet since we don’t have a clearer copy of a CCTV where we can identify the plate number of the said vehicle. On the other hand, LTO 7 has been flagging down unmarked vehicles using unauthorized blinkers and/or sirens,” tipik sa press statement ni LTO-7 Regional Director Glen Galario.

Samtang sa kalambuan sa imbestigasyon nga gilusad sa Cebu City Police Office (CCPO) sa hitabo, ilang nasuta nga ang sakyanan di iya sa usa ka very important person (VIP) apan nagtaud og blinker nga gimaneho lang sa usa ka “abusado” nga sibilyan.

Ang Highway Patrol Group (HPG 7) nakig-alayon na sa Abellana Police Station sa CCPO alang sa nakuha nga mga closed circuit television (CCTV) footage sa karsada nga giagian sa sakyanan nga nakabangga.

Si Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, regional chief sa HPG 7, nibutyag nga duna na siyay gimandoan nga personnel nga makig-alayon sa kapulisan aron sa pagkuha sa mga CCTV video nga naa sa ilang posisyon.

Matod niya nga duna na silay gitan-aw nga posibling maoy responsabli sa insidente human nakita ang sakyanan apan ila pa kini nga ipa validate.

“Ako na gipa coordinate ang akong imbestigador ngadto sa Station 2. Unya duna na to silay CCTV, naa na tay mi feed og information. Naa tay na received nga mga information nga posibling mao ang sakyanan and the same plate number. So, ato na ning gi check and then atong gisubay kon mao ba gyud ni siya,” matod ni Parilla.

Kon duna nay lig-ong ebidensya ang kapulisan pagtumbok sa drayber nga nakadasmag kang Jeslar Uriel Larumbe, 23, ipasaka na nila ang kaso sa labing dali nga panahon.

SULBARON

Ang CCPO ubos sa pagpangulo sa ilang labaw nga si Police Colonel Ireneo Dalogdog nisaad sa pamilyang Larumbe nga ilang sulbaron ang kaso aron mapasakaan og kaso ang drayber ug mahatagan og hustisya ang kamatayon sa batan-ong tinun-an sa Civil Engineering ug basketball player.

Matod ni Police Lt. Colonel Janette Rafter, deputy city director for operations sa CCPO, nga ilang gipasalig sa pamilya ug kabanay sa biktima nga ilang gibuhat ang tanan aron mahatagan og hustisya ang kamatayon sa biktima.

Nipasabot si Rafter nga ang ilang mga imbestigador wala mohunong sa pagsubay sa mga CCTV camera aron matumbok nila kon kinsa ang nagmaneho sa SUV nga nagwangwang ug naka blinker nga ni-hit and run sa biktima.

“We assure the family nga tanan gyud mi, ang atong City Director Police Colonel Ireneo Dalogdog naningkamot, nangulo gyud nga masulbad gyud kining kasuha. Although we cannot say nga as soon as possible, but we are assuring the family ug ang atong katawhan nga sulbaron ni namo,” matod ni Rafter.

Dugang ni Rafter nga duna na silay gamay nga kahayag sa mga hitabo, diin gikan ang biktima.

Tungod niini, gitahasan niya ang Mabolo Police Station sa pagsubay sa mga CCTV camera nga nahisakop sa ilang hurisdiksyon nga posibling gigikanan sa biktima ug Abellana Police Station sanglit naabot man kini sa Queens Road sa Barangay Kamputhaw nga ubos sa ilang jurisdiction.

Apan bisan duna na silay gamay nga kasayuran kon asa unang nagkaabot ang duha ka mga driver, kuhaon pa nila ang dugang mga ebidensya sama sa klaro nga CCTV camera.

Dili lang ang Traffic Enforcement Unit ang gitahasan nga mohimo sa pakisusi tungod kay apil na ang tanang police stations sa dakbayan sa Sugbo aron masiguro nga sakto ang nakuha nga kasayuran.