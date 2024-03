LTO molusad sa Oplan Biyaheng Ayos

Ang Land Transportation Office sa Central Visayas (LTO 7) gikatakdang molusad sa “Oplan Biyaheng Ayos: Semana Santa and Summer Vacation 2024” karong adlawa, Marso 24 nga molungtad hangtod sa Dominggo sa Pagkabanhaw, Marso 31.

Gimanduan ni LTO 7 Regional Director Glen G. Galario ang tanan niyang kadagkuan sa district ug extension office lakip na ang mga hingtungdan nga personnel nga mag- heightened alert sa gipaabot nga pagdagsa sa mga motorista sa karsada nunot sa long weekend sunod semana.

“We will start deploying our personnel in major terminals in the region by Sunday, March 24 wherein they will conduct random inspection of public utility vehicles to make sure that they are road-worthy and ready for the influx of passengers going back to their provinces and others taking their vacation,” matod ni Galario.

Ipahigayon ang mga random terminal joint roadside inspections alang sa mga PUV ubos sa pakigtambayayong sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa Central Visayas (LTFRB 7) aron masiguro nga walay kolorum nga mga sakyanan.

Atol sa usa ka semana nga “Oplan Biyaheng Ayos”, makig-alayon usab ang LTO 7 personnel sa local government units ug Philippine National Police aron ipatuman ang lainlaing traffic management ug masiguro nga luwas ang mga dalan alang sa mga motorista ug mga pasahero.

“We want to ensure the safety, security, and sanitary health compliance of all motorists, the general public, and other road users leading to places of worship and other pilgrimage areas,” dugang ni Galario.

Atol sa usa ka semana nga operasyon, palig-unon usab sa LTO 7 ang ilang “Oplan Isnabero” nga operasyon batok sa mga taxi ug PUV drivers nga magdumili sa paghatod sa mga pasahero sa ilang destinasyon.

Ang “Oplan Isnabero” magtutok usab sa pag-over/undercharging sa plitehan, pagkontrata sa mga pasahero o operasyon nga adunay flagged-up nga mga metro, kapakyas paghatag og diskwento sa pletihan, ug uban pang mga buhat nga naglangkob sa paglapas sa kondisyon sa ilang prankisa. (REV gikan sa PR)