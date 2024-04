LTO mopahamtang og mas bug-at nga silot

Mag-atubang na karon og mas bug-at nga silot ang malimbungon nga mga car dealer ug importers human giaprubahan ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang rekomendasyon sa Land Transportation Office (LTO) nga magbutang og dugang ngipon sa pakigbatok sa pagpanglimbong, apil na ang pagparehistro sa mga sakyanan.

Sa usa ka pamahayag niadtong Biyernes, Abril 12, 2024, si LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza niingon nga ang pag-apruba ni Bautista nag-amendar sa usa ka LTO administrative order (AO) aron ang mga malapason nga Manufacturers, Assemblers, Importers, Rebuilders, Dealers and Other Entities (MAIRDOE) nga mga otorisado nga mag-import og mga sakyanang de motor ug ang ilang mga dapat mag-atubang na karon sa mas bug-at nga mga silot alang sa mga mosunod nga aksyon:

(a) pagbuhat sa pagpanglimbong ug sayop nga representasyon sa pag-file sa aplikasyon ug sa mga operasyon niini, lakip ang pagreport sa stock ug pagbaligya; ug

(b) pagsumite sa malimbungon, peke o peke nga stock/sales periodic reports.

Ang unang kalapasan magkinahanglan og suspensiyon sa Certificate of Accreditation hangtod sa unom ka buwan ug P500,000 nga multa, ingon man ang pagkanselar sa Certificate of Stock Reported (CSR), sales report ug registration sa mga sakyanan.

Alang sa ikaduhang paglapas, ang nakasala mag-antus sa pagkanselar sa Certificate of Accreditation niini ug pag-blacklist sulod sa usa ka tuig gikan sa katapusan sa order sa pagkanselar, ingon man ang pagkanselar sa CSR, sales report ug pagrehistro sa mga sakyanan.

Si Mendoza nagkanayon nga ang suspensiyon magsugod sa katapusan sa Order/Desis­yon ug pagbayad sa multa.

Atol sa pagsuspinde, ang user log-in sa MAIRDOE ma-deac­tivate.

Apan, alang niining mga bug-at nga kalapasan, si Mendoza niingon nga ang silot naglakip sa 90 ka adlaw nga preventive suspension nga magsugod sa pagkadawat sa show cause order nga ipagawas sa LTO.

MILYUNES

Ang pag-amendar sa AO nga giaprobahan ni Bautista nagpahamtang usab og unom ka numero nga mga silot alang sa dili kaayo seryoso nga mga sala, lakip ang (a) kapakyas sa pagsunod sa mga sumbanan nga kinahanglanon ug uban pang mga balaod ug sa ilang pagpatuman sa mga lagda ug regulasyon nga may kalabutan sa operasyon sa negosyo sa MAIRDOE; ug (b) pagtugot sa paggamit sa iyang accreditation sa non-accredited nga mga tawo o mga entidad.

Ang silot P100,000 sa first offense, P500,000 sa second offense ug P1 million sa third offense.

Kon ang MAIRDOE makasala sa ikaupat nga higayon, kini silutan sa pagkanselar sa iyang Certificate of Accreditation ingon man ang pag-blacklist sulod sa usa ka tuig gikan sa katapusan sa order sa pagkanselar.

Si Mendoza niingon nga kini “correct the policy before wherein erring MAIRDOE can still transact with the LTO.”

Matod niya ang kaso sa pagpanglimbong sa pagparehistro sa duha ka Bugatti Chiron, luho nga mga sports car, uban sa LTO, nakapaamgo sa ahensya nga ubos ra kaayo ang silot.

Wala niya ipakita kon unsa ka gaan ang mga silot sa wala pa gihimo ang mga kausaban.

Human sa MAIRDOE, ang LTO sunod makig-atubang sa mga operator sa kolorum nga mga sakyanan.

Sa buwag nga pamahayag, gipahibalo sa ahensya niadtong Miyerkules nga nagmugna kini og plano aron tapuson ang ilegal nga operasyon sa mga kolorum nga sakyanan sa tibuok nasod nga nakapaalkanse og 30 porsiyento sa kita sa mga lehitimong transport operator.

Ang LTO niingon nga aron mahunong ang inter-island operation sa kolorum nga mga sakyanan, makig-alayon sila sa mga otoridad sa pantalan sa pagpahunong sa maong mga sakyanan gikan sa Visayas paingon sa Metro Manila gamit ang roll on, roll off (roro) vessels.

Si Mendoza nipahinumdom sa mga illegal operator nga ang silot sa pag-operate og kolorum nga sakyanan moabot sa P2 milyunes nga multa ug hangtod sa unom ka tuig nga pagkabilanggo. / CTL