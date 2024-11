LTO Tubigon Extension Office gibuksan

Gibuksan na sa Land Transportation Office (LTO) ang bag-ong buhatan niini sa Lungsod sa Tubigon, isla sa Bohol niadtong Biyernes, Nobiyembre 22.

Ang maong bag-ong extension office tumong nga mapalapdan pa ang mga serbisyo sa ahensiya lukop isla.

Atol sa blessing ug turnover ceremony niadtong Biyernes, gitambungan kini ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, LTO 7 Regional Director Glen Galario, Congressman Edgar Chatto, ug Tubigon Mayor Willian Jao.

Ang maong buhatan anaa mahimutang sa Purok 1, Brgy. Cahayag, Tubigon, Bohol.

Matod ni Mendoza nga ang pag-abli og extension, licensing, ug sattelite offices sa nasod parte kini sa tumong sa gobyerno nga himuong mas dali nga maabot sa publiko ang mga serbisyo sa LTO.

“Ito ay malaking tulong sa ating mga kababayan dito sa Munisipyo ng Tubigon at mga karatig na lugar dahil hindi na nila kailangang bumiyahe pa ng malayo at gumastos sa pamasahe papunta sa pinakamalapit na LTO office dahil dinala na natin ang LTO office dito sa kanila,” matod ni Mendoza.

Gihimug-atan usab ni Mendoza nga ang pagtukod og dugang extension, licensing, ug sattelite offices nahisubay sa mandato sa LTO nga himuong dali ang mga serbisyo alang sa mga kliyente niini ug aron usab nga makatampo sa pagpalambo sa kaluwasan sa kadalan.

Dugang niya nga ang pagbukas og daghang LTO offices subay kini sa paningkamot nga ma-digital ang LTO nga mao ang panglantaw sa Presidente Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. ubos sa "Bagong Pilipinas" pinaagi sa halapad nga paggamit sa internet sa nasod.

“As we push for full digitalization across the country, we also want to make sure that we would have as many LTO offices across the country to make our services fast, accessible and comfortable to the Filipino people,” dugang ni Mendoza. / PR