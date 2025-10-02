Lucaylucay, Sy midaog sa LiveRun 2025

Gipatigbabawan nila ni Darwin Lucaylucay ug Angelica Sy ang ilang tagsatagsa ka kategoriya sa LiveRun 2025 ning bag-uhay lang sa Mandani Bay sa Dakbayan sa Mandaue.
Si Lucaylucay maoy naghari sa men’s 10-kilomenter category human siya niabot sa finish line sa oras nga 35 ka minutos ug 47 ka segundos.
Naglabaw lang si Lucaylucay og duha ka segundos sa 2nd placer nga si Janry Pelones kinsa nitali og 35:49. Ang 3rd placer mao si Limwyll Kim Lin kinsa nirehistro og 36:33.
Sa iyang bahin, si Sy maoy nahimong reyna sa women’s division human siya nitali og 51:18 diin iyang gipanglupig sila si Alexandra Le (55:36) ug Lucila Sotero (56:16).
Sa 5K men’s category, si Kurt Enzo Garces (18:28) maoy nidaog unya nagsunod kaniya sila si Shann Michael Camonggay (18:55) ug Robert Allanic (19:29).
Sa 5K women’s, si Linsay Sophia Lopez (25:44) maoy nidaog unya nagsunod kaniya sila si Geralyn Geers (31:18) ug Bianca Ysabel Perales (31:50).
Ang top three winners sa 3K men’s race mao sila si Aljun Jay Pacala (11:11), Justin Chiaoco (15:00) ug Beneth James Vistal (16:55) samtang Shinta Clover Casinillo (17:43), Ana Marie Bentazal (19:02) ug Maria Isabella Castaño (21:30) sa women’s category.
Ang lumba nga giorganisar sa Hepatology Society of the Philippines (HSP), nakahakot og 1,410 runners bisan nahidungan kini sa laing tulo ka major fun runs sa Sugbo.
Ang lumba kansang katuyoan mao ang pagpakatap og impormasyon kabahin sa liver health, nagsilbi sab nga fundraiser sa HSP advocacy programs sa education, research, prevention, ug patient care. / ESL