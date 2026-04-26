Lucky 8 para sa E-Painters

Dali nga nakabawi ang Rain or Shine Elasto Painters gikan sa ilang unang pilde human nila gipahimungtan ang Magnolia Chicken Timplados Hotshots, 91-82, sa Philippine Basketball Assocation (PBA) Season 50 Commissioner’s Cup niadtong Sabado sa gabie didto sa Ninoy Aquino Stadium.
Si Gian Mamuyac nipakatap og 18 sa iyang 25 puntos sa second half. Gawas sa opensa, nibuhat pud kini og dako nga kontribusyon sa depensa nga niresulta sa transition plays pabor sa Rain or Shine.
Ang E-Painters naghupot karon og 8-1 (win-loss) nga baraha, ang usa nila ka pilde gikan sa sikit nga kombati batok Phoenix Fuel Masters, 83-87, niadtong Martes.
“This is a tough win for us. We had to tough it out in this game. But we like those kinds of wins; those are tests of characters. So magandang panalo ito para sa amin saka nalapit kami doon sa nine wins na kailangan namin (for the playoffs bonus),” sigon ni Rain or Shine coach Yeng Guiao.
Ang Hotshots sa ilang habig natagak sa 4-5 nga baraha.
Samtang sa laing duwa, gibungkag sa NLEX Road Warriors ang makina sa Terrafirma Dyip, 95-85. Ang NLEX nisaka sa 7-2 record samtang ang Dyip natagak sa 3-6 nga baraha.
Puntos matag-usa:
Rain or Shine (91)– Johnson 25, Mamuyac 25, Clarito 18, Nocum 8, Asistio 5, Santillan 3, Villegas 2, Roque 2, Malonzo 2, Tiongson 1
Magnolia (82) –Chapman 17, Lastimosa 16, Lucero 16, Barroca 9, Dela Rosa 8, Sangalang 8, Lee 4, Alfaro 2, Verano 2. / RSC