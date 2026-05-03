Lucky no.9 sa NLEX

Nakuha sa NLEX Road Warriors ang ilang ikasiyam nga daog nga maoy niseguro sa twice-to-beat advantage sa pagsulod unya sa quarterfinals sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commissioner’s Cup.
Gibuntog sa Road Warriors ang Converge FiberXers, 100-81, niadtong Sabado sa gabie, sa Ninoy Aquino Stadium, aron isaka ang ilang win-loss record ngadto sa 9-2.
Sila si Cady Lalanne, Schonny Winston, ug Robert Bolick nagpulipuli sa pagpangulo sa Road Warriors, kinsa motarget sa No. 1 playoff seed sa ilang katapusan nga duwa sa elimination round batok Titan Ultra karong Miyerkules.
Si Lalanne nibuhat og 22 puntos ug 14 ka rebounds, samtang si Winsoton ug Bolick niamot og 21 puntos matag-usa para sa ikatulong sunodsunod nga daog sa NLEX.
Ang FiberXers nahagba sa 4-7 nga baraha ug opisyal nang natagak sa playoff race bisan pa og duna silay usa ka duwa nga nabilin. Si Justin Arana ang nangulo sa Converge sa iyang 21 puntos, samtang si Archie Concepcion niamot og 10 puntos.
Samtang sa lain nga duwa, nagpabilin nga buhi ang quarterfinals hope sa Terrafirma Dyip human nila gilubong ang Macau Knights, 102-84, sa susamang venue.
Si Jerrick Ahanmisi nitali og 29 puntos ug walo ka assists, si Mubashar Ali niamot og 25 puntos ug 16 ka rebounds ug ang top rookie pick nga si Geoff Chiu niamot ug double-double nga 12 puntos ug 11 ka boards alang sa Dyip. / RSC