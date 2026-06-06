Ludabi mipili og bag-ong nasudnong mga opisyal

Ang Lubas sa Dagang Bisaya (LUDABI) mipili og bag-ong opisyales atol sa ilang ika 70 nga kasumaran ingon man nasudnong kombensyon niadtong Mayo 31, 2026 sa Social Hall sa Provincial Capitol, Brgy. Capitol Site, Dakbayan sa Sugbo.
Kapin sa 100 ka mga delegado ang nanambong nga gilangkuban sa mga delegasyon gikan sa Kabisay-an ug Mindanao.
Ang bag-ong nangapili nga nasudnong mga opisyal mao sila si Ann Avonnie Jimenez Garido, nasudnong pamuno; Francis Alloso, puli pamuno; Fidel Coritico, magdumalang puli-pamuno; Denise M. Aguilar, kalihim; Roger E. Odron, luyo-luyong abag kalihim; Cheryl Cabilis, tigpamahandi; Walter A. Lubguban, tigsusipi; Emilio Emi Bustillo ug Aurora A. Galos, mga gobernador sa Bisayas; Giltrod L. Dingding ug Emelie D. Aranas, mga gobernador sa Mindanao.
Si Manlalaban Leo M. Zaragoza, kanhi nasudnong pamuno sa Ludabi ug nangulo sa mga delegado gikan sa Mindanao, namahayag nga dunay panginahanglan sa pagduso ug pagpalambo pa og maayo sa dila nga Bisaya.
Matod niya nga kon di ipadayon ang kawsa sa pagpalambo aron mapreserbar ang Bisaya nga lingguwahe, hayan kini mamatay sa umaabot.
Nasagmuyo siya nga dunay mga tawo nga ubos ang pagtan-aw sa Bisayang lingguwahe.
Samtang si Garido, sa iyang pagpamulong sa pagdawat sa iyang bag-ong katungdanan, niingon nga siya nagtuo sa sinugdan nga lisod ang paggakos sa Bisayang pinulongan.
Apan dihang nahimo na siyang aktibong sakop sa Ludabi, anam-anam nga miturok ang iyang gugma sa atong dila.
Lakip sa nanambong isip suporta mao ang pipila ka mga sakop sa Dagang Foundation, Bathalan-ong Halad sa Dagang (Bathalad), Akademiyang Bisaya pinangulohan ni Emilio de Catalina ug tinun-ang masteral sa Cebu Normal University, pinangulohan sa director sa Sentro ng Wika at Kultura, Dr. Lita Bacalla.
Ang kalihukan gisuportahan sa Cebu Provincial Government pinangulohan ni Gobernador Pamela Baricuatro. / REV