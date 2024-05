Lue dili gustong mobiya sa LAC

Gitataw ni Tyronn Lue nga tinguha niyang mo-coach sa Los Angeles Clippers sulod sa dugay nga panahon ug wala kini nanumbaling sa hugonhugon nga posible siyang kuhaon sa Los Angeles Lakers alang sa sunod season sa National Basketball Association (NBA).



Ang Lakers mitaktak sa ilang coach nga si Darvin Ham human sila gipalagpot sa defending champion Denver Nuggets, 4-1, sa ilang Western Conference 1st round playoffs series ning bag-uhay lang.



“I don’t really have a comment on that,” matod ni Lue kabahin sa hugonhugon. / AP