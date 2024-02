Lue gipamulta sa pagsaway sa opisyal

Gipahamtangan og $35,000 nga penalty ang head coach sa Los Angeles Clippers nga si Tyronn Lue tungod sa iyang pag­saway sa mga opisyal ug pag­kwestyon sa integridad niini.

Gianunsiyo sa NBA ang penalty sa Sabado, Pebrero 17, 2024 (RP time).

Mahitungod kini sa komento ni Lue human sa duwa sa Clippers batok Golden State Warriors niadtong Huwebes.

Nakakuha ang beterano nga coach og duha ka managlahing mga technical foul sa sayong bahin sa fourth quarter ug na eject siya sa korte human sa komosyon sa duha ka teams.

Pagkahuman sa ejection, daw nagbangis ang Clippers kay nakabawi kini sa dako nga lubong ug nidaug pa, 130-125.

Sa ilang locker room nadungog si Lue nga niingon sa iyang players ug staff: “Where the refs at now? Cheating. That’s all they.” Misiyagit pud si Lue: “Where James at? The referee. I want to kick him in the mouth.”

Ang gipasabot ni Lue mao si James Williams, kinsa usa sa game officials sa maong duwa.