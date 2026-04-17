Luka, Cade puwede matagaan og award

Nakadawat og positibong tubag sila si Luka Doncic sa Los Angeles Lakers ug Cade Cunningham sa Detroit Pistons sa ilang hangyo kabahin sa 65-game rule sa National Basketball Association (NBA) ug National Basketball Players Association (NBPA) alang sa pagpanghatag og pasidungog.
Dili na unta kuwalipikado sila si Doncic ug Cunningham nga pasidunggan tungod kay pareho kining sulod lang sa 64 ka mga duwa nakapakita og aksyon sa regular season.
Sa ilang hangyo, nihatag og lehetimong mga rason sila si Doncic ug Cunningham kon nganong wala sila nakaabot og 65 ka mga duwa. / Gikan sa wires