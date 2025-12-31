Luka, Doncic nag-una sa All-Star votes

Gipangulohan sa superstars nga sila si Luka Doncic sa Los Angeles Lakers ug Giannis Antetokounmpo sa Milwaukee Bucks ang resulta sa first round sa fan voting alang sa 2025-26 National Basketball Association (NBA).

Si Doncic maoy nag-una sa Western Conference unya nagsunod kaniya sila si Nikola Jokić sa Denver Nuggets, Stephen Curry sa Golden State Warriors, Shai Gilgeous-Alexander sa Oklahoma City Thunder, ug Victor Wembanyama sa San Antonio Spurs.

Si Antetokounmpo maoy nag-una sa Eastern Conference diin nagsunod kaniya sila si Tyrese Maxey sa Philadlephia 76ers, Jalen Brunson sa New York Knicks, Cade Cunningham sa Detriot Pistons, ug Donovan Mitchell sa Cleveland Cavaliers.

Ang fan votes mokaon og 50 percent sa pagpili og mga magduduwa sa All-Star Games samtang ang players ug media voters mokaon og tag 25 percent.

Ang All-Star Game ipahigayon karong Pebrero 15, 2026, sa Intuit Dome sa Inglewood, California, ang balwarte sa Los Angeles Clippers. / ESL