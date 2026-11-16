Luka misulbong sa NBA MVP Ladder

Padayong nag-una si Los Angeles Lakers guard Luka Doncic sa MVP Ladder sa 2026-27 National Basketball Association (NBA).
Taas pa man tuod kaayo ang season apan nalantawan nang daan nga makuha sa Slovenian superstar ang labing una niyang titulo sa sunod tuig, gawas lang kon adunay mahitabong mga kakulian.
Si Doncic kasamtangang nag-average og 38.6 puntos, 7.5 rebounds, ug 7.6 assists.
Ang giingong bugtong adunay poruhan nga makagukod ni Doncic sa MVP race ning puntoha mao si San Antonio Spurs giant Victor Wembayama. / Gikan sa wires