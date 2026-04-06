Luka sa Europe magpatambal

Molarga paingon sa Europe si Los Angeles Lakers superstar Luka Doncic aron mopaubos sa specialized treatment sa iyang Grade 2 left hamstring strain, matod sa iyang agent nga si Bill Duffy sa WME Basketball.
Nakadesisyon si Doncic niini human siya nikonsulta sa mga doktor sa Lakers ug kaugalingon niyang medical team.
Sa kasagaran, nagkinahanglan og labing minos usa ka buwan ang pagpaalim kining maong natad sa angol nga nasinati ni Doncic atol sa kapildihan sa Lakers batok sa Oklahoma City Thunder, 96-134.
Gilaumang makabalik si Doncic sa di pa mosugod ang kampanya sa Lakers sa playoffs. / Gikan sa wires