Luka, Tim miagak sa Mavs

Nagpabuto og 45 puntos ug 15 ka assists si Luka Doncic samtang nidugang og 36 puntos si Tim Hardaway Jr. aron agakon ang hosts Dallas Mavericks ngadto sa kulbahinam nga kadaugan batok sa Orlando Magic, 131-129, ning Martes, Enero 30, 2024 (PH time) sa National Basketball Association (NBA).

Ang panagpares nila ni Doncic ug Hardaway nagkumboya og 54 sa 70 puntos nga namugna sa Mavericks sa 2nd half lakip na niini ang 27-of-35 sa 4th quarter.

Sa kinatibuk-an, ang Mave­­ricks nitali og kaugalingon nilang season-best 62.3% fieldgoal ug 64.7% atol sa 2nd half.

Unang nakapasutoy sa ilang opensa ang Magic ug nirehistro sila og 77-61 nga labaw sa halftime.

Apan human niini, ningmugna ang Mavericks og 31-9 nga rally nga nahimong posible gamit ang ilang zone defense.

Pagsugod sa 4th quarter, naglabaw na ang Mavericks og 96-89.

“They did a phenomenal job in the first half reading our scouting report,” batbat ni Hardaway. “All we did was go in at halftime, talk through it and came back out and set the tone and got the win.”

Niuyon niini si Mavericks coach Jason Kidd.

“We had a great conversation at halftime,” matod niya. “Luka was Luka. We solved some of the problems.”

Si Dereck Lively II nidugang og 20 puntos ug 11 ka rebounds samtang niposte og kaugalingon niyang season-high 20 puntos si Jalen Hardy alang sa Mavericks.

Ang Magic gipangulohan ni Paolo Banchero pinaagi sa iyang 36 puntos, nidugang og 21 puntos si Franz Wagner samtang niamot og 20 puntos si rookie Anthony Black.