Luma na o kusgan pa?

Mahibaw-an kon duna pa’y ikabuga ang kanhi kampiyon nga si Conor McGregor sa iyang pagbalik sa Octagon sa unang higayon sulod sa lima ka tuig para sa UFC 329 didto sa T-Mobile Arena, Las Vegas karong Dominggo, Hulyo 12, 2026 (PH time).
Si McGregor (22-6 MMA) makigsinukliay og abilidad kontra Max Holloway sulod sa lima ka rounds sa ilang welterweight match.
Mao kini ang unang propesyonal nga away ni McGregor sa UFC sukad sa iyang injury nga broken tibia sa ilang away ni Dustin Poirier sa UFC 264 niadtong Hulyo 2021.
Ang kanhi former two-division champion moaway unta ni Michael Chandler at UFC 303 sa miaging tuig apan wa kini madayon.
Ang 37-anyos nga si McGregor mapasalamaton sa higayon nga nakabalik ug away ug nanghibahad kini nga mosuway paglangkat sa mga titulo sa maong kompetisyon.
"The OG champ-champ, coming for the triple crown," batbat ni McGregor sa usa ka press conference. "Sounds like a hell of a story to me."
Samtang si Holloway (27-9 MMA) mobahat sa iyang unang opisyal nga away sa welterweight human ang mabolukon nga pakigtigi sa 145 ug 155 pounds sa pipila ka mga tuig.
Gisapot si Holloway sa batbat ni McGregor nga di siya makaigo niini.
"We're gonna find out," tubag ni Holloway sa hambog ni McGregor.
Si McGregor sa iyang habig niingon nga kuwang sa pamatasan ang iyang kontra. / RSC