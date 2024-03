Lumad Basakanon morepresentar

Ang Tribu Lumad Basakanon sa Barangay San Nicolas andam nga morepresentar sa dakbayan sa Sugbo sa Kadayawan Festival sa Davao.

Atol sa prayer rally alang sa ‘transparency, accountability, peace, and security’ niadtong Dominggo, Pebrero 25, 2024, giimbitar ni Cebu City Mayor Michael Rama si Davao City Mayor Sebastian ‘Baste’ Duterte nga magdala og mga contingent gikan sa ilang siyudad alang sa Sinulog 2025 festival.

Agig tubag, giimbitar usab ni Duterte si Rama nga magpadala usab og mga contingent ug mosalmot sa Kadayawan Festival.

Ang Kadayawan Festival usa ka selebrasyon sa kinabuhi sa Davao City, nagpasalamat sa mga gasa sa kinaiyahan, kultural nga bahandi, tag-as nga ani, ug kalinaw sa kinabuhi. Kini gihimo kada tuig sa Agusto.

Sa iyang pakigpulong, si Rama niingon nga timaan sa panaghigalaay kon ang Davao City mosalmot sa Sinulog sa 2025.

Sa pakighinabi sa telepono sa Martes, Pebrero 27, 2024, si Basak Barangay Captain Norman Navarro niingon nga andam silang morepresentar sa dakbayan sa Sugbo kon itugot gyud sa mayor, sanglit ang Kagamhanan sa Dakbayan maoy mohatag og pundo alang kanila.

Apan matod ni Navarro nga ang ilang gikabalak-an mao nga kadaghanan sa ilang mga dancer mga estudyante.

Matod niya nga kon sama sa Sinulog, ang Kadayawan magkinahanglan og usa ka gatos ka dancer matag contingent, hayan mag-atubang sila og kakulian.

Iyang gipasalig nga adunay igong panahon alang kanila sa pagpangandam.

Sa online program sa Cebu City Hall nga ‘Ingna’ng Mayor’ niadtong Martes, si Rama nipahibawo nga ang Tribu Basakanon na ang morepresentar sa dakbayan sa Sugbo, niingon nga mopatawag siya og tigom sa mga opisyal sa Siyudad aron hisgutan ang maong butang.

Si Rama niingon nga nangayo siya og tabang sa Cebu City Council sa iyang plano nga pagpadala og representante sa Dakbayan alang sa Kadayawan.

Siya nidugang nga iyang dad-on ang maong butang ngadto kang Cynbeth Orella, usa sa iyang mga protocol officer, ug kang Cebu City Councilor Jocelyn Pesquera, chairman sa commercial on tourism.

Matod pa niya nga iyang gamiton ang iyang impluwensya isip presidente sa League of Cities of the Philippines sa pag-imbitar sa tanang mayor nga magpadala og mga contingent alang sa Sinulog sunod tuig.

Gibutyag usab niya nga ang Sinulog sa sunod tuig tawgon nga “Sinulog sa Sugbo World 2025.”

Sa pagtuman sa tema, iyang imbitahon ang mga contingent sa tibuok kalibutan nga adunay kasamtangan nga sister-city partnership sa Cebu City. /AML