Lumba para sa MVP race

Ang mga bigatin nga super­stars nga sila Shai Gilgeous-A­lexander, Victor Wembanyama ug Nikola Jokic mao nag nag-una karon sa Most Valuable Player (MVP) race sa nagpadayong National Basketball Association (NBA).

Si Gilgeous-Alexander sa Ok­la­homa City Thunder nga mao ang reigning MVP mao ang nu­mero uno sa ranking nga adunay average nga 31.7 puntos, 4.5 rebounds ug 6.6 assits.

Ang team ni Alexander nga OKC mao pud ang nag-una sa team standings sa NBA karon. Gasunod kaniya si Victor Wem­banyama sa San Antonio Spurs nga adunay season ave­rage nga 24.2 puntos 11.1 rebounds ug 3. 0 blocks.

Anaa sa ikatulo nga pwesto si Nikola Jokic nga nag-average og 28.6 puntos, 12.5 rebounds ug 10.4 assists. / RSC

