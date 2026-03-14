Lumba para sa MVP race

Ang mga bigatin nga superstars nga sila Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama ug Nikola Jokic mao nag nag-una karon sa Most Valuable Player (MVP) race sa nagpadayong National Basketball Association (NBA).
Si Gilgeous-Alexander sa Oklahoma City Thunder nga mao ang reigning MVP mao ang numero uno sa ranking nga adunay average nga 31.7 puntos, 4.5 rebounds ug 6.6 assits.
Ang team ni Alexander nga OKC mao pud ang nag-una sa team standings sa NBA karon. Gasunod kaniya si Victor Wembanyama sa San Antonio Spurs nga adunay season average nga 24.2 puntos 11.1 rebounds ug 3. 0 blocks.
Anaa sa ikatulo nga pwesto si Nikola Jokic nga nag-average og 28.6 puntos, 12.5 rebounds ug 10.4 assists. / RSC