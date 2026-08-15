Lumba sa langoy, bisikleta ug dagan sa Camotes

Mag-abot ang mga batan-ong bituon sa natad sa endurance sports para sa 2026 National Age Group Triathlon (NAGT) Series karong Oktubre 24 hangtod 25, 2026, sa Camotes Island.
Ang Triathlon Philippines kuyog ang Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo sa panguna ni Gobernador Pamela Baricuatro ug sa Provincial Sports Commission, mopahigayon ug duha ka adlaw nga kompetisyon sa Lungsod sa San Francisco, Poro, ug Tudela.
Magsugod ang lumba Sabado, Oktubre 24, pinaagi sa National Age Group Duathlon sa buntag diha sa mga Lungsod sa Tudela ug Poro. Sundan kin isa National Age Group Aquathlon sa Santiago Bay.
Sa Dominggo, ipahigayon ang National Age Group Triathlon sa Santiago Bay. Ang mga kategoriya mao ang Elite, Junior Elite, Youth/U15, Super Trikids, ug Age Groupers. / RSC