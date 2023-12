Lumba sa mga baroto atol sa Sinulog 2024

Gipaabot nga maalegre og samot ang ang mga kalihukan sa Sinulog 2024 tungod sa daghang mga kalingawan nga masaksihan sa mga bisita, usa na niini ang lumba sa mga baroto nga naila sa Kabisay-an ug Mindanao nga Balik Baroto Regatta.

Ipahigayon ang lumba sa kadagatan sa South Road Properties (SRP) nga pangulohan sa amahan sa Sinulog nga si David “Boy” Odilao Jr. nga gipaluyohan usab sa The Fraternal Order of Eagles uban ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ug Sinulog Foundation Incorporated.

Matod ni Odilao nga way bayad ang pagsalmot sa lumba nga ang makasalmot lang mao ang lehitimo nga mga mananagat nga gi certify sa mga barangay kapitan o sa ilang mayor sa lungsod nga magmatuod nga tinuod nga mananagat.

Nagtuo si Odilao nga dunay kapin sa 50 ngadto sa 60 ang mosalmot sa kompetisyon gumikan kay sa Balik Baroto Movement lang duna nay sigurado nga 40 ang moapil.

Wa pay labot niini ang ubang mga lugar sa Sugbo sama sa lungsod sa Tuburan ug abli usab sila sa pagpasalmot sa mga baroto gikan sa Zamboanga, Tacloban City ug Iloilo.“Nag expect mi nga there could be more than 60 that is max, but if the group of Zamboanga will be sending representatives or the group of Tacloban will be sending some of their Subiran Ragatta and the group of Parao in Western Visayas, mas modaghan,” matod ni Odilao.

Dugang ni Odilao nga ang kategoriya sa matag baroto kinahanglan sakyan og duha ka mga tawo, dunay gitas-on nga 16 ngadto sa 18 ka tiil.

Ang mananaog makadawat og P100,000 isip grand prize; P75,000 ang ikaduhang ganti; P50,000 ang third place samtang dunay madawat nga P20,000 ang unang team nga makatapos sa lumba.

Ang mga finisher nga gicertify sa hurado nga nakatapos sa lumba, makadawat og P10,000.

Magsugod ang lumba sa atbang sa Il Corso nga molatas paingon sa pantalan sa Ludo nga gibana-bana nga dunay gilay-on nga lima ngadto sa unom ka nautical miles.

Gipahibawo usab ni Odilao nga nagsugod na sila sa pagpanawat og registration alang niadtong gustong mosalmot.

Ang deadline duha ka adlaw sa dili pa ang lumba sa Enero 20, 2024.

Gilauman nga dagsaon sa daghang mga dumoduong ang maong lumba sa baroto sanglit himuon kini human sa fluvial procession sa alas 8 sa buntag.

Apan gipahibawo ni Odilao nga sa alas 7 pa lang sa buntag kinahanglan nga naa na sa venue ang tanang mga partisipante aron mapaubos sa pag hiling sa medical team aron kalikayan ang disgrasya.

Gawas sa lumba sa baroto, duna say indigay sa layag nga adunay ganti nga P50,000.